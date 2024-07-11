Присвоила 10,5 млн со сбора на дроны: харьковчанку подозревают в мошенничестве
По версии следствия, харьковчанка, используя подконтрольную благотворительную организацию, якобы собирала на дроны для ВСУ. Но БПЛА не закупила.
О подозрении в мошенничестве харьковчанке сообщили при процессуальном руководстве Подольской окружной прокуратуры г. Киева.
«В период 2023-2024 годов во время военного положения подозреваемая завладела средствами людей, которые хотели закупить квадрокоптеры «Maviс». С этой целью подозреваемая, используя подконтрольную ей благотворительную организацию, вошла в доверие к спонсорам закупки дронов и предоставила поддельные счета, выданные якобы одним из польских предприятий-поставщиков квадрокоптеров. В указанных документах женщина указала свой криптокошелек, куда в дальнейшем поступали деньги на коптеры», — сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.
Когда же деньги пришли на ее счета, дроны женщина не заказала. Тем, кто задонатил, рассказывала, что это произошло не по ее вине, а из-за обстоятельств, на которые она не могла повлиять. Но деньги не вернула.
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«Подозреваемая активно использовала криптокошельки известных криптовалютных бирж и банковские счета подставных лиц с целью максимального сокрытия всей цепи осуществленных трансакций для дальнейшего вывода денег, полученных от заказывавших дроны людей. Своими действиями подозреваемая нанесла ущерб почти на 10,5 млн гривен», — проинформировали прокуроры.
Сейчас следователи устанавливают всех вероятных участников мошеннической схемы. Харьковчанке грозит провести за решеткой от 5 до 12 лет — с конфискацией имущества.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: гроші, деньги, дрони, дроны, мошенничество, подозрение, прокуратура, сбор;
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- • Дата публикации материала: 11 июля 2024 в 10:36;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По версии следствия, харьковчанка, используя подконтрольную благотворительную организацию, якобы собирала на дроны для ВСУ. Но БПЛА не закупила".