70-річна жінка поранена через удари росіян по селу на Харківщині
14 липня близько 12:00 росіяни обстріляли село Кругляківка Куп’янського району та поранили 70-річну жінку, повідомила Харківська обласна прокуратура.
Пошкоджений багатоквартирний будинок. Отримала тілесні ушкодження 70-річна жінка, їй надали медичну допомогу на місці.
Також сьогодні вранці російські військові обстріляли Купʼянськ, внаслідок цього горіли складські приміщення цивільного підприємства площею 200 м₂.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: жінка, обстріл, ранена, Харьковская областная прокуратура;
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Липня 2024 в 13:42;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "14 липня близько 12:00 росіяни обстріляли село Кругляківка Куп’янського району та поранили 70-річну жінку, повідомила Харківська обласна прокуратура.".