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70-річна жінка поранена через удари росіян по селу на Харківщині

Події 13:42   14.07.2024
Оксана Якушко
70-річна жінка поранена через удари росіян по селу на Харківщині

14 липня близько 12:00 росіяни обстріляли село Кругляківка Куп’янського району та поранили 70-річну жінку, повідомила Харківська обласна прокуратура.

Пошкоджений багатоквартирний будинок. Отримала тілесні ушкодження 70-річна жінка, їй надали медичну допомогу на місці.

Також сьогодні вранці російські військові обстріляли Купʼянськ, внаслідок цього горіли складські приміщення цивільного підприємства площею 200 м₂.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Липня 2024 в 13:42;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "14 липня близько 12:00 росіяни обстріляли село Кругляківка Куп’янського району та поранили 70-річну жінку, повідомила Харківська обласна прокуратура.".