30 постраждалих і 2 загиблих від атак росіян на Харківщині за минулу добу

Під вогнем і ударами росіян опинилися населені пункти Буди, Завадське, Куп’янськ, Куп’янськ-Вузловий, Богулславка, повідомив начальник ГУ Національної поліції у Харківській області Володимир Тимошко.

с. Буди. 13 липня військові рф завдали ракетні удари ракетами «Іскандер». Через повторний обстріл загинули співробітник поліції та ДСНС. Загалом внаслідок ворожих ударів дістали поранення 25 людей, серед них дві дитини, співробітники поліції та ДСНС. Пошкоджені 32 приватних домоволодіння, об’єкти цивільної інфраструктури, знищено поліцейський автомобіль.

▪️с. Завадське. 13 липня під час авіаобстрілу керованими авіабомбами травмовано двоє цивільних людей. Пошкоджені приватні домоволодіння.

▪️м. Куп’янськ. 13 липня військові рф застосували проти місцевих мешканців ФАБ-250 з модулем УМПК, РСЗВ «Ураган». Внаслідок обстрілу пошкоджено будинки та господарчі споруди. Дістали поранення дві цивільні жінки.

▪️с. Куп’янськ-Вузловий. 13 липня внаслідок ворожого авіа та артобстрілу пошкоджено житлові будинки. Поранена цивільна жінка.

▪️с. Богуславка. 13 липня відбувся ворожий обстріл КАБами. Внаслідок обстрілу сталася пожежа в лісі. Без постраждалих.

Триває евакуація населення з населених пунктів, які потерпають від постійних обстрілів з боку військових рф. 13 липня поліціянти вивезли з Вовчанської та Липецької територіальних громад 21 людину.