Який стан постраждалих внаслідок удару по Будах на Харківщині

Усього 25 постраждалих внаслідок ракетного удару по Будах 13 липня, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

«Постраждали 25 осіб (з них 2 дітей: дівчинка 14 років та 9-річний хлопчик). Серед дев‘яти ушпиталених троє поранених амбулаторно лікуються, троє потребують оперативного втручання, дві людини — у середньому стані. 14-річна дівчинка продовжить лікування в дитячій лікарні, її стан — середній», – розповів Синєгубов.

Нагадаємо, близько 15:40 у різних районах Харкова було чутно вибух. Голова ХОВА Олег Синегубов повідомив, що окупанти вдарили по селищу Буди у Харківському районі. Також вибух було чутно у Харкові о 16:08. За даними Синєгубова, окупанти завдали повторного удару по селищу Буди. Відомо про 22 постраждалих та 2 загиблих. В АО “Укрзалізниця” повідомили, що РФ завдала удару по залізничних об’єктах та рухомому складу на Харківщині. Попередньо селище росіяни атакували двома ракетами «Іскандер-М».