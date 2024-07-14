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Який стан постраждалих внаслідок удару по Будах на Харківщині

Суспільство 09:11   14.07.2024
Оксана Якушко
Який стан постраждалих внаслідок удару по Будах на Харківщині

Усього 25 постраждалих внаслідок ракетного удару по Будах 13 липня, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

«Постраждали 25 осіб (з них 2 дітей: дівчинка 14 років та 9-річний хлопчик). Серед дев‘яти ушпиталених троє поранених амбулаторно лікуються, троє потребують оперативного втручання, дві людини — у середньому стані. 14-річна дівчинка продовжить лікування в дитячій лікарні, її стан — середній», – розповів Синєгубов.

Нагадаємо, близько 15:40 у різних районах Харкова було чутно вибух. Голова ХОВА Олег Синегубов повідомив, що окупанти вдарили по селищу Буди у Харківському районі. Також вибух було чутно у Харкові о 16:08. За даними Синєгубова, окупанти завдали повторного удару по селищу Буди. Відомо про 22 постраждалих та 2 загиблих. В АО “Укрзалізниця” повідомили, що РФ завдала удару по залізничних об’єктах та рухомому складу на Харківщині. Попередньо селище росіяни атакували двома ракетами «Іскандер-М».

Читайте також: По Будах на Харківщині вдарили дві ракети «Іскандер-М»: наслідки (фото)

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Липня 2024 в 09:11;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Усього 25 постраждалих внаслідок ракетного удару по Будах 13 липня, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".