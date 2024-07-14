Какое состояние пострадавших в результате удара по Будам на Харьковщине
Всего 25 пострадавших в результате ракетного удара по Будам 13 июля, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
«Пострадали 25 человек (из них 2 детей: девочка 14 лет и 9-летний мальчик). Среди девяти госпитализированных трое раненых амбулаторно лечатся, трое нуждаются в оперативном вмешательстве, два человека — в среднем состоянии. 14-летняя девочка продолжит лечение в детской больнице, ее состояние среднее», — рассказал Синегубов.
Напомним, около 15:40 в разных районах Харькова был слышен взрыв. Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил, что оккупанты ударили по поселку Буды в Харьковском районе. Также взрыв был слышен в Харькове в 16:08. По данным Синегубова, оккупанты нанесли повторный удар по поселку Буды. Известно о 22 пострадавших и 2 погибших. В АО «Укрзалізниця» сообщили, что РФ нанесла удар по железнодорожным объектам и подвижному составу на Харьковщине. Предварительно, поселок россияне атаковали двумя ракетами «Искандер-М».
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: буды, діти, дети, Олег Синегубов, поранені, пострадавшие, хова;
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- • Дата публикации материала: 14 июля 2024 в 09:11;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Всего 25 пострадавших в результате ракетного удара по Будам 13 июля, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".