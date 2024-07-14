30 пострадавших и 2 погибших от атак россиян на Харьковщине за минувшие сутки

Под огнем и ударами россиян оказались населенные пункты Буды, Завадское, Купянск, Купянск-Узловой, Богулславка, сообщил начальник ГУ Национальной полиции в Харьковской области Владимир Тимошко.

село Буди. 13 июля россияне нанесли ракетные удары ракетами «Искандер». В результате повторного обстрела погибли сотрудник полиции и ГСЧС. Всего в результате вражеских ударов получили ранения 25 человек, среди них два ребенка, сотрудники полиции и ГСЧС. Повреждены 32 частных домовладения, объекты гражданской инфраструктуры, уничтожен полицейский автомобиль.

▪️село Завадское. 13 июля во время авиаобстрела управляемыми авиабомбами травмированы два гражданских человека. Повреждены частные домовладения.

▪️город Купянск. 13 июля военные РФ применили против местных жителей ФАБ-250 с модулем УМПК, РСЗО «Ураган». В результате обстрела повреждены дома и хозяйственные постройки. Получили ранения две гражданские женщины.

▪️поселок Купянск-Узловой. 13 июля в результате вражеского авиа и артобстрела повреждены жилые дома. Раненая мирная женщина.

▪️село Богуславка. 13 июля произошел вражеский обстрел КАБами. В результате обстрела начался пожар в лесу. Без пострадавших.

Продолжается эвакуация населения из населенных пунктов, страдающих постоянными обстрелами со стороны военных РФ. 13 июля полицейские вывезли из Волчанской и Липецкой территориальных общин 21 человека.

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