Live
  • Вс 14.07.2024
  • Харьков  +36°С
  • USD 40.88
  • EUR 44.38

70-летняя женщина ранена из-за ударов россиян по селу на Харьковщине

Происшествия 13:42   14.07.2024
Оксана Якушко
70-летняя женщина ранена из-за ударов россиян по селу на Харьковщине

14 июля около 12:00 россияне обстреляли село Кругляковка Купянского района и ранили 70-летнюю женщину, сообщила Харьковская областная прокуратура.

Поврежден многоквартирный дом. Получила телесные повреждения 70-летняя женщина, ей оказали медицинскую помощь на месте.

Также сегодня утром российские военные обстреляли Купянск, в результате горели складские помещения гражданского предприятия площадью 200 м².

Читайте также: 30 пострадавших и 2 погибших от атак россиян на Харьковщине за минувшие сутки

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Когда в Украине ослабнет жара: синоптик назвала дату
Когда в Украине ослабнет жара: синоптик назвала дату
11.07.2024, 16:14
Главные новости Харькова 14.07: фронт, обстрелы и пострадавшие
Главные новости Харькова 14.07: фронт, обстрелы и пострадавшие
14.07.2024, 13:44
Покушение на Трампа на митинге: стрелка ликвидировали и опознали (видео) — СМИ
Покушение на Трампа на митинге: стрелка ликвидировали и опознали (видео) — СМИ
14.07.2024, 09:55
В Харькове устраняют последствия обстрела, восстанавливают свет (фото)
В Харькове устраняют последствия обстрела, восстанавливают свет (фото)
08.07.2024, 12:16
70-летняя женщина ранена из-за ударов россиян по селу на Харьковщине
70-летняя женщина ранена из-за ударов россиян по селу на Харьковщине
14.07.2024, 13:42
Кто ест урожай на Харьковщине: информация Госпродпотребслужбы
Кто ест урожай на Харьковщине: информация Госпродпотребслужбы
13.07.2024, 11:45

Новости по теме:

18:21
Женщина погибла из-за вражеского обстрела села на Купянщине
15:52
Погибла женщина из-за удара КАБ по Русской Лозовой — Задоренко
19:02
80-летняя жительница Купянска-Узлового ранена из-за обстрела военных РФ
11:25
Пожилая жительница Харьковщины потеряла стопу, наткнувшись на «лепесток»
17:38
Боевика днр, изнасиловавшего женщину во время оккупации Харьковщины, опознали

Вы читали новость: «70-летняя женщина ранена из-за ударов россиян по селу на Харьковщине»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 14 июля 2024 в 13:42;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "14 июля около 12:00 россияне обстреляли село Кругляковка Купянского района и ранили 70-летнюю женщину, сообщила Харьковская областная прокуратура.".