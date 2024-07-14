70-летняя женщина ранена из-за ударов россиян по селу на Харьковщине

14 июля около 12:00 россияне обстреляли село Кругляковка Купянского района и ранили 70-летнюю женщину, сообщила Харьковская областная прокуратура.

Поврежден многоквартирный дом. Получила телесные повреждения 70-летняя женщина, ей оказали медицинскую помощь на месте.

Также сегодня утром российские военные обстреляли Купянск, в результате горели складские помещения гражданского предприятия площадью 200 м².

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