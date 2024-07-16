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Вибух було чутно у Харкові: Мельник закликав бути в укриттях

Події 13:44   16.07.2024
Вікторія Яковенко
Вибух було чутно у Харкові: Мельник закликав бути в укриттях Фото: кадр із відео

Близько 13:40 у Харкові пролунав вибух.

Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник закликав жителів Харкова та області бути в укриттях.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Липня 2024 в 13:44;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 13:40 у Харкові пролунав вибух.".