Взрыв было слышно в Харькове: Мельник призвал быть в укрытиях
Около 13:40 в Харькове раздался взрыв.
Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник призвал жителей Харькова и области находиться в укрытиях.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: взрыв, Мельник, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 16 июля 2024 в 13:44;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 13:40 в Харькове раздался взрыв.".