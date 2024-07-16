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Взрыв было слышно в Харькове: Мельник призвал быть в укрытиях

Происшествия 13:44   16.07.2024
Виктория Яковенко
Взрыв было слышно в Харькове: Мельник призвал быть в укрытиях

Около 13:40 в Харькове раздался взрыв.

Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник призвал жителей Харькова и области находиться в укрытиях.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 16 июля 2024 в 13:44;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 13:40 в Харькове раздался взрыв.".