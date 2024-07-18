Годжес: У США немає стратегії та мети остаточної перемоги України

США не допомагають Україні перемогти і не ставлять перемогу України у війні проти агресії РФ як ціль, заявив в інтерв’ю виданню Kyiv Post американський генерал у відставці, колишній командувач Сухопутних військ США Бен Годжес, передає Радіо Свобода.

Він привітав заяви, зроблені на саміті НАТО у Вашингтоні стосовно незворотності шляху України до НАТО, передачі Україні засобів протиповітряної оборони, відкриття центру у Вісбадені, але наголосив, що цього недостатньо.

Білий дім не ухвалив рішення стосовно бажання досягти перемоги для України через надмірний страх використання РФ ядерної зброї, каже американський генерал у відставці.

«Чітко зрозуміло, що Білий дім не просто не ухвалив цього рішення, це навіть не стоїть як ціль Білого дому, вони просто не хочуть цього. Звичайно, всім би сподобалось, якби РФ просто здалась та забралась додому, без хаосу у самій РФ, але вони не готові зробити необхідного, щоб досягти цієї мети. Думаю, що є якийсь надмірний страх, що РФ десь застосує ядерну зброю», – говорить Бен Годжес.

Годжес також розкритикував заяви радника з нацбезпеки США Джейка Саллівана під час саміту НАТО у Вашингтоні про те, що потрібно допомогти Україні мати найсильніші позиції на полі бою:

«Що до біса це означає? Найсильніша позиція, наскільки можливо, щоб робити що?»

Генерал у відставці наголошує, що поразка РФ – в стратегічних інтересах США, а Україна готова сама «виконати всю роботу».

«Їм (Україні – ред.) просто потрібні засоби та зобов’язання від нас», – каже Годжес.

Бен Годжес наводить історичні докази проти вірогідності ядерної війни та ядерних ризиків, які, на його думку, можуть впливати на готовність знімати з України всі обмеження на використання західної зброї.

«Чому ми настільки переконані, що коли РФ почне програвати, вони будуть використовувати ядерну зброю. Вони не використовували її два роки тому, коли українці мали колосальний успіх у звільненні Харківщини, Херсона, коли відкинули росіян, і це було єдиним, що зупинило українців від просування вперед», – наголошує генерал у відставці.

«Ви не можете розробити хорошу політику, якщо у вас немає мети»

На думку Бена Годжеса, немає юридичних, моральних чи оперативних причин, чому Україна обмежена у використанні західної зброї для ударів вглиб Росії. Годжес знову підкреслює надмірний страх адміністрації США перед російською ескалацією.

«Хто б не розробив цю політику, вона не тільки не має сенсу з військового погляду, вона також демонструє відсутність стратегії, стратегічної мети, яку ми намагаємось досягти. Ви не можете розробити хорошу політику, якщо у вас немає мети», – говорить Годжес.