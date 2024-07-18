Годжес: У США нет стратегии и цели окончательной победы Украины

США не помогают Украине победить и не ставят победу Украины в войне против агрессии РФ как цель, заявил в интервью изданию Kyiv Post американский генерал в отставке, бывший командующий Сухопутными войсками США Бен Годжес, передает Радио Свобода.

Он приветствовал заявления, сделанные на саммите НАТО в Вашингтоне относительно необратимости пути Украины в НАТО, передачи Украине средств противовоздушной обороны, открытия центра в Висбадене, но подчеркнул, что этого недостаточно.

Белый дом не принял решения по желанию достичь победы для Украины из-за чрезмерного страха, что РФ использует ядерное оружие, говорит американский генерал в отставке.

«Ясно, что Белый дом не просто не принял это решение, это даже не стоит как цель Белого дома, они просто не хотят этого. Конечно, всем бы понравилось, если бы РФ просто сдалась и убралась домой, без хаоса в самой РФ, но они не готовы сделать необходимое для достижения этой цели. Думаю, что есть какой-то чрезмерный страх, что РФ где-нибудь применит ядерное оружие», – говорит Бен Годжес.

Годжес также подверг критике заявления советника по нацбезопасности США Джейка Салливана во время саммита НАТО в Вашингтоне, что нужно помочь Украине иметь сильнейшие позиции на поле боя:

«Что чертовски это значит? Самая сильная позиция, насколько это возможно, чтобы делать что?»

Генерал в отставке отмечает, что поражение РФ – в стратегических интересах США, а Украина готова сама «выполнить всю работу».

«Им (Украина – ред.) просто нужны средства и обязательства от нас», – говорит Годжес.

Бен Годжес приводит исторические доказательства против вероятности ядерной войны и ядерных рисков, которые, по его мнению, могут влиять на готовность снимать с Украины все ограничения использования западного оружия.

«Почему мы так убеждены, что когда РФ начнет проигрывать, они будут использовать ядерное оружие. Они не использовали ее два года назад, когда украинцы имели колоссальный успех в освобождении Харьковщины, Херсона, когда отбросили россиян, и это было единственным, что остановило украинцев от продвижения вперед», – отмечает генерал в отставке.

«Вы не можете разработать хорошую политику, если у вас нет цели»

По мнению Бена Годжеса, нет юридических, моральных или оперативных причин, почему Украина ограничена в использовании западного оружия для ударов вглубь РФ. Годжес снова подчеркивает чрезмерный страх администрации США перед российской эскалацией.

«Кто бы ни разработал эту политику, она не только не имеет смысла с военной точки зрения, она также демонстрирует отсутствие стратегии, стратегической цели, которую мы пытаемся достичь. Вы не можете разработать хорошую политику, если у вас нет цели», – говорит Годжес.