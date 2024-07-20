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Пішов до друзів і не повернувся: на Харківщині копи шукали підлітка

Суспільство 14:17   20.07.2024
Вікторія Яковенко
Пішов до друзів і не повернувся: на Харківщині копи шукали підлітка Фото: ГУНП в Харківській області

На Харківщині поліцейські розшукали 16-річного хлопця та повернули його додому.

20 липня о 08:20 до правоохоронців звернулася жителька селища Хорошево. Вона повідомила, що 19 числа близько 20:00 16-річний прийомний син пішов з дому до друзів та досі не повернувся, розповіли в ГУ Нацполіції в Харківській області.

Протягом години копи знайшли хлопця та повернули додому. Він був вдома у товариша.

З підлітком провели профілактичну бесіду щодо недопущення таких випадків у майбутньому.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 20 Липня 2024 в 14:17;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині поліцейські розшукали 16-річного хлопця та повернули його додому.".