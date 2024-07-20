Live
  • Сб 20.07.2024
  • Харьков  +31°С
  • USD 41.42
  • EUR 45.26

Пошел к друзьям и не вернулся: на Харьковщине копы искали подростка

Общество 14:17   20.07.2024
Виктория Яковенко
Пошел к друзьям и не вернулся: на Харьковщине копы искали подростка Фото: ГУНП в Харьковской области

На Харьковщине полицейские разыскали 16-летнего парня и вернули его домой.

20 июля в 08:20 к правоохранителям обратилась жительница поселка Хорошево. Она сообщила, что 19 числа около 20:00 ее 16-летний приемный сын ушел из дома к друзьям и до сих пор не вернулся, рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

В течение часа копы нашли парня и вернули его домой. Он был дома у товарища.

С подростком провели профилактическую беседу по недопущению таких случаев в будущем.

Читайте также: Ребенок утонул в заминированной реке на Харьковщине, его искали две недели

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Главные новости Харькова 20 июля: ракетные удары, атака на железную дорогу
Главные новости Харькова 20 июля: ракетные удары, атака на железную дорогу
20.07.2024, 15:10
Ряд харьковских поездов задерживается из-за атаки на железную дорогу (список)
Ряд харьковских поездов задерживается из-за атаки на железную дорогу (список)
20.07.2024, 11:34
Ночью армия РФ атаковала железную дорогу на Харьковщине: пострадали 4 человека
Ночью армия РФ атаковала железную дорогу на Харьковщине: пострадали 4 человека
20.07.2024, 08:51
На Харьковщине группа оккупантов отказалась идти в штурм – ОТГВ «Харьков»
На Харьковщине группа оккупантов отказалась идти в штурм – ОТГВ «Харьков»
20.07.2024, 13:00
Пошел к друзьям и не вернулся: на Харьковщине копы искали подростка
Пошел к друзьям и не вернулся: на Харьковщине копы искали подростка
20.07.2024, 14:17
Памятник мужчине с серпом и молотом демонтировали в Харькове (фото)
Памятник мужчине с серпом и молотом демонтировали в Харькове (фото)
20.07.2024, 15:07

Новости по теме:

12:14
В Харькове искали двух несовершеннолетних подруг: девочки ночевали порознь
14:44
Гулял до ночи: в Харькове копы мониторили соцсети ребенка, чтобы его найти
11:52
13-летняя харьковчанка ушла из дома и оставила записку с просьбой не искать ее
14:10
Сбежала после ссоры с матерью: в Харькове искали подростка
12:47
Ушла к подруге и не вернулась домой: в Харькове полиция искала подростка

Вы читали новость: «Пошел к друзьям и не вернулся: на Харьковщине копы искали подростка»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 20 июля 2024 в 14:17;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине полицейские разыскали 16-летнего парня и вернули его домой.".