Пошел к друзьям и не вернулся: на Харьковщине копы искали подростка

На Харьковщине полицейские разыскали 16-летнего парня и вернули его домой.

20 июля в 08:20 к правоохранителям обратилась жительница поселка Хорошево. Она сообщила, что 19 числа около 20:00 ее 16-летний приемный сын ушел из дома к друзьям и до сих пор не вернулся, рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

В течение часа копы нашли парня и вернули его домой. Он был дома у товарища.

С подростком провели профилактическую беседу по недопущению таких случаев в будущем.