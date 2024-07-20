Пошел к друзьям и не вернулся: на Харьковщине копы искали подростка
Фото: ГУНП в Харьковской области
На Харьковщине полицейские разыскали 16-летнего парня и вернули его домой.
20 июля в 08:20 к правоохранителям обратилась жительница поселка Хорошево. Она сообщила, что 19 числа около 20:00 ее 16-летний приемный сын ушел из дома к друзьям и до сих пор не вернулся, рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
В течение часа копы нашли парня и вернули его домой. Он был дома у товарища.
С подростком провели профилактическую беседу по недопущению таких случаев в будущем.
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- • Дата публикации материала: 20 июля 2024 в 14:17;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине полицейские разыскали 16-летнего парня и вернули его домой.".