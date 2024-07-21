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Дівчина пішла з дому та перестала відповідати на дзвінки у Харкові

Події 19:14   21.07.2024
Оксана Якушко
Дівчина пішла з дому та перестала відповідати на дзвінки у Харкові

17-річна дівчина зникла у Харкові 20 липня – пішла гуляти і не повернулася, розповіли у Нацполіції.

Спочатку вона телефоном повідомила, що залишається ночувати у знайомих, а наступного дня перестала відповідати на дзвінки. Ввечері додому дівчина так і не повернулася.

Ювенальні поліціянти перевірили місця ймовірного перебування неповнолітньої, опитували друзів та знайомих, здійснили моніторинг їх акаунтів у соціальних мережах. Правоохоронці встановили місце її знаходження та повернули додому.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Липня 2024 в 19:14;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "17-річна дівчина зникла у Харкові 20 липня – пішла гуляти і не повернулася, розповіли у Нацполіції.".