Девушка ушла из дома и перестала отвечать на звонки в Харькове

17-летняя девушка исчезла в Харькове 20 июля – пошла гулять и не вернулась, рассказали в Нацполиции.

Сначала она по телефону сообщила, что остается ночевать у знакомых, а на следующий день перестала отвечать на звонки. Вечером домой девушка так и не вернулась.

Ювенальные полицейские проверили места вероятного пребывания несовершеннолетней, опрашивали друзей и знакомых, провели мониторинг их аккаунтов в социальных сетях. Правоохранители установили место ее нахождения и вернули домой.