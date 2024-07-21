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Девушка ушла из дома и перестала отвечать на звонки в Харькове

Происшествия 19:14   21.07.2024
Оксана Якушко
Девушка ушла из дома и перестала отвечать на звонки в Харькове

17-летняя девушка исчезла в Харькове 20 июля – пошла гулять и не вернулась, рассказали в Нацполиции.

Сначала она по телефону сообщила, что остается ночевать у знакомых, а на следующий день перестала отвечать на звонки. Вечером домой девушка так и не вернулась.

Ювенальные полицейские проверили места вероятного пребывания несовершеннолетней, опрашивали друзей и знакомых, провели мониторинг их аккаунтов в социальных сетях. Правоохранители установили место ее нахождения и вернули домой.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 21 июля 2024 в 19:14;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "17-летняя девушка исчезла в Харькове 20 июля – пошла гулять и не вернулась, рассказали в Нацполиции.".