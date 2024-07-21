Девушка ушла из дома и перестала отвечать на звонки в Харькове
17-летняя девушка исчезла в Харькове 20 июля – пошла гулять и не вернулась, рассказали в Нацполиции.
Сначала она по телефону сообщила, что остается ночевать у знакомых, а на следующий день перестала отвечать на звонки. Вечером домой девушка так и не вернулась.
Ювенальные полицейские проверили места вероятного пребывания несовершеннолетней, опрашивали друзей и знакомых, провели мониторинг их аккаунтов в социальных сетях. Правоохранители установили место ее нахождения и вернули домой.
Читайте также: Пошел к друзьям и не вернулся: на Харьковщине копы искали подростка
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: девушка, Нацполиция, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Девушка ушла из дома и перестала отвечать на звонки в Харькове»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 21 июля 2024 в 19:14;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "17-летняя девушка исчезла в Харькове 20 июля – пошла гулять и не вернулась, рассказали в Нацполиции.".