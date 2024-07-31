Мобілізація та завдання від Зеленського: Рада оборони засідала на Харківщині
Фото: пресслужба ХОВА
Засідання Ради оборони Харківщини відбулось 31 липня.
Про це повідомив у телеграмі начальник ХОВА Олег Синєгубов. За його словами, він довів до членів ради завдання, поставлені президентом Володимиром Зеленським за підсумками візиту до регіону 29 липня.
«Також серед розглянутих питань — мобілізаційні заходи на Харківщині. Заслухали інформацію від голів громад та начальників РВА щодо роботи груп оповіщення. Продовжуємо роботу в цьому напрямку», – написав начальник ХОВА.
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- • Дата публікації матеріалу: 31 Липня 2024 в 17:56;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Засідання Ради оборони Харківщини відбулось 31 липня.".