Мобілізація та завдання від Зеленського: Рада оборони засідала на Харківщині

Засідання Ради оборони Харківщини відбулось 31 липня.

Про це повідомив у телеграмі начальник ХОВА Олег Синєгубов. За його словами, він довів до членів ради завдання, поставлені президентом Володимиром Зеленським за підсумками візиту до регіону 29 липня.

«Також серед розглянутих питань — мобілізаційні заходи на Харківщині. Заслухали інформацію від голів громад та начальників РВА щодо роботи груп оповіщення. Продовжуємо роботу в цьому напрямку», – написав начальник ХОВА.