Мобилизация и задачи от Зеленского: Совет обороны заседал на Харьковщине

Заседание Совета обороны Харьковщины состоялось 31 июля.

Об этом сообщил в Telegram начальник ХОВА Олег Синегубов. По его словам, он довел до членов совета задачи, поставленные президентом Владимиром Зеленским по итогам визита в регион 29 июля.

«Также среди рассмотренных вопросов — мобилизационные мероприятия на Харьковщине. Заслушали информацию от глав громад и начальников РВА по работе групп оповещения. Продолжаем работу в этом направлении», — написал начальник ХОВА.