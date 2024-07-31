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Мобилизация и задачи от Зеленского: Совет обороны заседал на Харьковщине

Политика 17:56   31.07.2024
Елена Нагорная
Мобилизация и задачи от Зеленского: Совет обороны заседал на Харьковщине Фото: пресс-служба ХОВА

Заседание Совета обороны Харьковщины состоялось 31 июля.

Об этом сообщил в Telegram начальник ХОВА Олег Синегубов. По его словам, он довел до членов совета задачи, поставленные президентом Владимиром Зеленским по итогам визита в регион 29 июля.

«Также среди рассмотренных вопросов — мобилизационные мероприятия на Харьковщине. Заслушали информацию от глав громад и начальников РВА по работе групп оповещения. Продолжаем работу в этом направлении», — написал начальник ХОВА.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 31 июля 2024 в 17:56;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Заседание Совета обороны Харьковщины состоялось 31 июля.".