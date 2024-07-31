Мобилизация и задачи от Зеленского: Совет обороны заседал на Харьковщине
Фото: пресс-служба ХОВА
Заседание Совета обороны Харьковщины состоялось 31 июля.
Об этом сообщил в Telegram начальник ХОВА Олег Синегубов. По его словам, он довел до членов совета задачи, поставленные президентом Владимиром Зеленским по итогам визита в регион 29 июля.
«Также среди рассмотренных вопросов — мобилизационные мероприятия на Харьковщине. Заслушали информацию от глав громад и начальников РВА по работе групп оповещения. Продолжаем работу в этом направлении», — написал начальник ХОВА.
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- Категории: Политика, Харьков; Теги: мобилизация, оборона, Олег Синегубов, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 31 июля 2024 в 17:56;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Заседание Совета обороны Харьковщины состоялось 31 июля.".