На 10 годин спізнюються харківські потяги через нічну атаку по Укрзалізниці
Харківські потяги до Львова, Ворохти, Івано-Франківська зараз затримуються в дорозі на 10 і майже 5 годин, повідомили в Укрзалізниці. І цей зсув у часі вплине на вечірній розклад відправлення поїздів до Харкова.
Поїзди Укрзалізниці внаслідок нічного обстрілу інфраструктури на Полтавщині мають низку значних затримок.
📌 21/22 Харків – Львів +10:34
📌 103/104 Краматорськ – Львів +10:34
📌 1/2 Харків – Івано-Франківськ +10:06
📌 201/202 Харків – Ворохта +10:06
📌 63/64 Харків – Львів +4:57
📌 111/112 Ізюм – Львів +4:57
📌 112/111 Львів – Ізюм +2:25
Це означає, що буде вплив і на відправку двох зворотних рейсів сьогодні ввечері:
📌 64/63 Львів – Харків вирушить з кінцевої станції орієнтовно на 2 години пізніше свого розкладу;
📌 112/111 Львів – Ізюм вирушить з кінцевої станції орієнтовно на 2 години пізніше свого розкладу.
📌 2/1 Івано-Франківськ – Харків вирушить з кінцевої станції орієнтовно на 3 години пізніше свого розкладу;
📌 202/201 Ворохта – Харків вирушить з кінцевої за графіком, але отримає неграфікову стоянку по ст. Івано-Франківськ тривалістю близько 3 годин.
World Central Kitchen нагодували сотні пасажирів безкоштовними обідами під час зупинки у Києві.
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: Ізюм, АО "Укрзалізниця", Ворохта, задержка в пути, Ивано-Франковск, львов, опоздание, поезд, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Серпня 2024 в 13:51;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківські потяги до Львова, Ворохти, Івано-Франківська зараз затримуються в дорозі на 10 і майже 5 годин, повідомили в Укрзалізниці. І цей зсув у часі вплине на вечірній розклад відправлення поїздів до Харкова.".