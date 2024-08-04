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На 10 годин спізнюються харківські потяги через нічну атаку по Укрзалізниці

Суспільство 13:51   04.08.2024
Оксана Якушко
На 10 годин спізнюються харківські потяги через нічну атаку по Укрзалізниці

Харківські потяги до Львова, Ворохти, Івано-Франківська зараз затримуються в дорозі на 10 і майже 5 годин, повідомили в Укрзалізниці. І цей зсув у часі вплине на вечірній розклад відправлення поїздів до Харкова.

Поїзди Укрзалізниці внаслідок нічного обстрілу інфраструктури на Полтавщині мають низку значних затримок.

📌 21/22 Харків – Львів +10:34

📌 103/104 Краматорськ – Львів +10:34

📌 1/2 Харків – Івано-Франківськ +10:06

📌 201/202 Харків – Ворохта +10:06

📌 63/64 Харків – Львів +4:57

📌 111/112 Ізюм – Львів +4:57

📌 112/111 Львів – Ізюм +2:25

Це означає, що буде вплив і на відправку двох зворотних рейсів сьогодні ввечері:

📌 64/63 Львів – Харків вирушить з кінцевої станції орієнтовно на 2 години пізніше свого розкладу;

📌 112/111 Львів – Ізюм вирушить з кінцевої станції орієнтовно на 2 години пізніше свого розкладу.

📌 2/1 Івано-Франківськ – Харків вирушить з кінцевої станції орієнтовно на 3 години пізніше свого розкладу;

📌 202/201 Ворохта – Харків вирушить з кінцевої за графіком, але отримає неграфікову стоянку по ст. Івано-Франківськ тривалістю близько 3 годин.

World Central Kitchen нагодували сотні пасажирів безкоштовними обідами під час зупинки у Києві.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Серпня 2024 в 13:51;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківські потяги до Львова, Ворохти, Івано-Франківська зараз затримуються в дорозі на 10 і майже 5 годин, повідомили в Укрзалізниці. І цей зсув у часі вплине на вечірній розклад відправлення поїздів до Харкова.".