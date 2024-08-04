На 10 часов опаздывают харьковские поезда из-за ночной атаки по Укрзалізниці

Харьковские поезда во Львов, Ворохту, Ивано-Франковск сейчас задерживаются в пути на 10 и почти 5 часов, сообщили в Укрзалізниці. И это смещение повлияет на вечернее расписание отправления поездов в Харьков.

Поезда Укрзалізниці из-за ночного обстрела инфраструктуры в Полтавской области двигаются со значительной задержкой во времени.

📌 21/22 Харьков – Львов +10:34

📌 103/104 Краматорск – Львов +10:34

📌 1/2 Харьков – Ивано-Франковск +10:06

📌 201/202 Харьков — Ворохта +10:06

📌 63/64 Харьков — Львов +4:57

📌 111/112 Изюм – Львов +4:57

📌 112/111 Львов — Изюм +2:25

Это значит, что будет влияние и на отправку двух обратных рейсов сегодня вечером:

📌 64/63 Львов – Харьков отправится с конечной станции ориентировочно на 2 часа позже своего расписания;

📌 112/111 Львов – Изюм отправится с конечной станции ориентировочно на 2 часа позже своего расписания.

📌 2/1 Ивано-Франковск – Харьков отправится с конечной станции ориентировочно на 3 часа позже своего расписания;

📌 202/201 Ворохта – Харьков отправится с конечной по графику, но получит неграфическую стоянку по ст. Ивано-Франковск длительностью около 3 часов.

World Central Kitchen накормили сотни пассажиров бесплатными обедами на остановке в Киеве.