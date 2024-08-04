На 10 часов опаздывают харьковские поезда из-за ночной атаки по Укрзалізниці
Харьковские поезда во Львов, Ворохту, Ивано-Франковск сейчас задерживаются в пути на 10 и почти 5 часов, сообщили в Укрзалізниці. И это смещение повлияет на вечернее расписание отправления поездов в Харьков.
Поезда Укрзалізниці из-за ночного обстрела инфраструктуры в Полтавской области двигаются со значительной задержкой во времени.
📌 21/22 Харьков – Львов +10:34
📌 103/104 Краматорск – Львов +10:34
📌 1/2 Харьков – Ивано-Франковск +10:06
📌 201/202 Харьков — Ворохта +10:06
📌 63/64 Харьков — Львов +4:57
📌 111/112 Изюм – Львов +4:57
📌 112/111 Львов — Изюм +2:25
Это значит, что будет влияние и на отправку двух обратных рейсов сегодня вечером:
📌 64/63 Львов – Харьков отправится с конечной станции ориентировочно на 2 часа позже своего расписания;
📌 112/111 Львов – Изюм отправится с конечной станции ориентировочно на 2 часа позже своего расписания.
📌 2/1 Ивано-Франковск – Харьков отправится с конечной станции ориентировочно на 3 часа позже своего расписания;
📌 202/201 Ворохта – Харьков отправится с конечной по графику, но получит неграфическую стоянку по ст. Ивано-Франковск длительностью около 3 часов.
World Central Kitchen накормили сотни пассажиров бесплатными обедами на остановке в Киеве.
Читайте также: Некоторые поезда опаздывают на Харьковщину из-за ударов россиян по Полтавщине
Новости по теме:
- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: АО "Укрзалізниця", Ворохта, задержка в пути, Ивано-Франковск, Изюм, львов, опоздание, поезд, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «На 10 часов опаздывают харьковские поезда из-за ночной атаки по Укрзалізниці»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 4 августа 2024 в 13:51;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковские поезда во Львов, Ворохту, Ивано-Франковск сейчас задерживаются в пути на 10 и почти 5 часов, сообщили в Укрзалізниці. И это смещение повлияет на вечернее расписание отправления поездов в Харьков.".