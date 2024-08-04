Live
  • Вс 04.08.2024
  • Харьков  +21°С
  • USD 41.14
  • EUR 44.4

На 10 часов опаздывают харьковские поезда из-за ночной атаки по Укрзалізниці

Общество 13:51   04.08.2024
Оксана Якушко
На 10 часов опаздывают харьковские поезда из-за ночной атаки по Укрзалізниці

Харьковские поезда во Львов, Ворохту, Ивано-Франковск сейчас задерживаются в пути на 10 и почти 5 часов, сообщили в Укрзалізниці. И это смещение повлияет на вечернее расписание отправления поездов в Харьков.

Поезда Укрзалізниці из-за ночного обстрела инфраструктуры в Полтавской области двигаются со значительной задержкой во времени.
📌 21/22 Харьков – Львов +10:34
📌 103/104 Краматорск – Львов +10:34
📌 1/2 Харьков – Ивано-Франковск +10:06
📌 201/202 Харьков — Ворохта +10:06
📌 63/64 Харьков — Львов +4:57
📌 111/112 Изюм – Львов +4:57
📌 112/111 Львов — Изюм +2:25

Это значит, что будет влияние и на отправку двух обратных рейсов сегодня вечером:

📌 64/63 Львов – Харьков отправится с конечной станции ориентировочно на 2 часа позже своего расписания;
📌 112/111 Львов – Изюм отправится с конечной станции ориентировочно на 2 часа позже своего расписания.
📌 2/1 Ивано-Франковск – Харьков отправится с конечной станции ориентировочно на 3 часа позже своего расписания;
📌 202/201 Ворохта – Харьков отправится с конечной по графику, но получит неграфическую стоянку по ст. Ивано-Франковск длительностью около 3 часов.

World Central Kitchen накормили сотни пассажиров бесплатными обедами на остановке в Киеве.

Читайте также: Некоторые поезда опаздывают на Харьковщину из-за ударов россиян по Полтавщине

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Россияне собирают войска в подвалах Волчанска — ОТГВ «Харьков»
Россияне собирают войска в подвалах Волчанска — ОТГВ «Харьков»
02.08.2024, 09:50
ВСУ ударили по ВС РФ на их территории вблизи Харьковщины при перегруппировке
ВСУ ударили по ВС РФ на их территории вблизи Харьковщины при перегруппировке
03.08.2024, 09:53
Главные новости Харькова 4 августа: ночная атака С-300, атаки на фронте
Главные новости Харькова 4 августа: ночная атака С-300, атаки на фронте
04.08.2024, 13:28
На 10 часов опаздывают харьковские поезда из-за ночной атаки по Укрзалізниці
На 10 часов опаздывают харьковские поезда из-за ночной атаки по Укрзалізниці
04.08.2024, 13:51
Египтяне воюют за РФ на Харьковском направлении
Египтяне воюют за РФ на Харьковском направлении
04.08.2024, 13:21
Россияне ударили двумя ракетами С-300 ночью по Харьковщине
Россияне ударили двумя ракетами С-300 ночью по Харьковщине
04.08.2024, 08:07

Новости по теме:

09:43
Некоторые поезда опаздывают на Харьковщину из-за ударов россиян по Полтавщине
10:30
Детский вагон появился в поезде из Харькова в Карпаты: что в нем есть
10:53
Ракетный удар ночью по Харьковщине пришелся по железной дороге — Укрзалізниця
16:38
Еще один поезд из Харькова в Киев будет ходить с 3 июля
13:31
Погибший и ранена сотрудница «Укрзалізниці» в результате удара по Харькову

Вы читали новость: «На 10 часов опаздывают харьковские поезда из-за ночной атаки по Укрзалізниці»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 4 августа 2024 в 13:51;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковские поезда во Львов, Ворохту, Ивано-Франковск сейчас задерживаются в пути на 10 и почти 5 часов, сообщили в Укрзалізниці. И это смещение повлияет на вечернее расписание отправления поездов в Харьков.".