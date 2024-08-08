За землі в Липецькій громаді фермери заборгували 1,2 млн грн: що вирішив суд
На Харківщині в державну власність повернули майже 185 га сільськогосподарських земель.
«В 2016 році між ГУ Держгеокадастру у Харківській області та фермерським господарством укладено 15 договорів оренди земельних ділянок. Однак орендар, у користуванні якого перебували зазначені землі, систематично не сплачував орендну плату, внаслідок чого за ним обліковується заборгованість. Порушення умов договорів є підставою для їх розірвання», – повідомили у Харківській обласній прокуратурі.
Загалом, фермери, за даними правоохоронців, заборгували майже 1,2 млн грн.
Тож прокуратура подала позов в інтересах Липецької сільської військової адміністрації до фермерського господарства про стягнення заборгованості, дострокове розірвання договорів та повернення земельних ділянок.
Господарський суд задовольнив цей позов.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: громада, долг, земли, Липецкая, прокуратура, суд, участок, фермер;
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Серпня 2024 в 12:43;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині в державну власність повернули майже 185 га сільськогосподарських земель.".