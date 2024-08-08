За земли в Липецкой громаде фермеры задолжали 1,2 млн грн: что решил суд

В Харьковской области в государственную собственность вернули почти 185 га сельскохозяйственных земель.

«В 2016 году между ГУ Госгеокадастра в Харьковской области и фермерским хозяйством заключено 15 договоров аренды земельных участков. Однако арендатор, в пользовании которого находились указанные земли, систематически не уплачивал арендную плату, в результате чего за ним учитывается задолженность. Нарушение условий договоров является основанием для их расторжения», – сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

В общем фермеры, по данным правоохранителей, задолжали почти 1,2 млн грн.

Поэтому прокуратура подала иск в интересах Липецкой сельской военной администрации к фермерскому хозяйству о взыскании задолженности, досрочном расторжении договоров и возврате земельных участков.

Хозяйственный суд удовлетворил этот иск.