За земли в Липецкой громаде фермеры задолжали 1,2 млн грн: что решил суд
В Харьковской области в государственную собственность вернули почти 185 га сельскохозяйственных земель.
«В 2016 году между ГУ Госгеокадастра в Харьковской области и фермерским хозяйством заключено 15 договоров аренды земельных участков. Однако арендатор, в пользовании которого находились указанные земли, систематически не уплачивал арендную плату, в результате чего за ним учитывается задолженность. Нарушение условий договоров является основанием для их расторжения», – сообщили в Харьковской областной прокуратуре.
В общем фермеры, по данным правоохранителей, задолжали почти 1,2 млн грн.
Поэтому прокуратура подала иск в интересах Липецкой сельской военной администрации к фермерскому хозяйству о взыскании задолженности, досрочном расторжении договоров и возврате земельных участков.
Хозяйственный суд удовлетворил этот иск.
Читайте также: Землю в курортной зоне за 3 млн грн отобрали у лже-фермеров на Харьковщине
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: громада, долг, земли, Липецкая, прокуратура, суд, участок, фермер;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «За земли в Липецкой громаде фермеры задолжали 1,2 млн грн: что решил суд»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 8 августа 2024 в 12:43;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области в государственную собственность вернули почти 185 га сельскохозяйственных земель.".