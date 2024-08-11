Вночі ворог вдарив по Будинку дитячої творчості в Золочеві на Харківщині
Фото: Telegram Олега Синєгубова
О 23:55 10 серпня окупанти вдарили по Будинку дитячої та юнацької творчості у селищі Золочів Богодухівського району, повідомляє начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
“Відбулося загоряння даху двоповерхової адміністративної будівлі. Інформація про постраждалих не надходила”, – інформує Синєгубов.
Фото: Telegram Олега Синєгубова
Фото: Telegram Олега Синєгубова
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- Категорії: Події, Харків; Теги: золочів, обстріл, Олег Синегубов;
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Серпня 2024 в 07:22;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "О 23:55 10 серпня окупанти вдарили по Будинку дитячої та юнацької творчості у селищі Золочів Богодухівського району, повідомляє начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.".