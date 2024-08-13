Колону російських танків розбили бійці «Хартії» на півночі Харківщини (відео)

Бійці “Хартії” відбили штурм росіян на Харківщині, знищили та пошкодили 5 танків, знешкодили 40 окупантів, повідомили у телеграм-каналі підрозділу.

13 серпня о 6 ранку росіяни намагалися штурмувати позиції 13 бригади НГУ “Хартія” на напрямку Пильне-Липці і Пильне-Глибоке. Хартійці відбили штурм, завдавши противнику важких втрат.

Танкова атака противника складалася з двох колон по 6 танків, обшитих масивним захистом від FPV. Кожен танк перевозив десант з 8-10 піхотинців. Перша колона з шести танків, рушила на позиції 13-ої бригади НГУ “Хартія”.

Хартійці вдарили по колоні всіма наявними засобами, зупинили та розбили ворогів.

У результаті 4 танки з колони противника знищені, ще один пошкоджений.

Десятеро окупантів знищені, ще 30 росіян поранені.

Частину танків знищили оператори FPV бригади “Хартія”.

Друга колона у складі 6 танків пішла у напрямку Глибоке. Там їх зустріли підрозділи 92-ї бригади.