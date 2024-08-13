Колону російських танків розбили бійці «Хартії» на півночі Харківщини (відео)
Бійці “Хартії” відбили штурм росіян на Харківщині, знищили та пошкодили 5 танків, знешкодили 40 окупантів, повідомили у телеграм-каналі підрозділу.
13 серпня о 6 ранку росіяни намагалися штурмувати позиції 13 бригади НГУ “Хартія” на напрямку Пильне-Липці і Пильне-Глибоке. Хартійці відбили штурм, завдавши противнику важких втрат.
Танкова атака противника складалася з двох колон по 6 танків, обшитих масивним захистом від FPV. Кожен танк перевозив десант з 8-10 піхотинців. Перша колона з шести танків, рушила на позиції 13-ої бригади НГУ “Хартія”.
Хартійці вдарили по колоні всіма наявними засобами, зупинили та розбили ворогів.
У результаті 4 танки з колони противника знищені, ще один пошкоджений.
Десятеро окупантів знищені, ще 30 росіян поранені.
Частину танків знищили оператори FPV бригади “Хартія”.
Друга колона у складі 6 танків пішла у напрямку Глибоке. Там їх зустріли підрозділи 92-ї бригади.
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Серпня 2024 в 22:20;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Бійці “Хартії” відбили штурм росіян на Харківщині, знищили та пошкодили 5 танків, знешкодили 40 окупантів, повідомили у телеграм-каналі підрозділу.".