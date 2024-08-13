Колонну российских танков разбили бойцы «Хартии» на севере Харьковщины (видео)

Бойцы Хартии отбили штурм россиян на Харьковщине, уничтожили и повредили 5 танков, обезвредили 40 оккупантов, сообщили в телеграмм-канале подразделения.

13 августа в 6 утра россияне пытались штурмовать позиции 13 бригады НГУ «Хартия» в направлении Пыльное-Липцы и Пыльное-Глубокое. Хартийцы отбили штурм, нанеся противнику тяжелые потери.

Танковая атака противника состояла из двух колонн по 6 танков, обшитых массивной защитой от FPV. Каждый танк перевозил десант из 8-10 пехотинцев. Первая колонна из шести танков двинулась на позиции 13-й бригады НГУ «Хартия».

Хартийцы ударили по колонне всеми средствами, остановили и разбили врагов.

В результате 4 танка из колонны противника уничтожены, еще один поврежден.

10 оккупантов уничтожены, еще 30 россиян ранены.

Часть танков уничтожили операторы FPV бригады «Хартия».

Вторая колонна в составе 6 танков пошла в направлении Глубокое. Там их встретили подразделения 92-й бригады.