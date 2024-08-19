Нову програму велодоріжок і велосипедного руху створять у Харкові

Стара концепція та програма велосипедного руху застаріла – такого висновку дійшли депутати Харківської міськради сьогодні на позачерговій сесії.

Ця версія пристрою велосипедної інфраструктури, затверджена у 2016 році, вже не відповідає сучасним викликам та потребам міста, а також вимогам нормативно-правової документації, і тому потребує оновлення, зазначили у Департаменті будівництва та шляхового господарства.

«Ми створимо нову програму, яка сприятиме розвитку велосипедного руху, який має бути в кожному сучасному місті. Для цього будуть проведені консультації, зокрема з громадськістю. Зробимо так, щоб концепція відповідала всім необхідним вимогам», – заявив мер Харкова Ігор Терехов.