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Нову програму велодоріжок і велосипедного руху створять у Харкові

Суспільство 17:46   19.08.2024
Оксана Якушко
Нову програму велодоріжок і велосипедного руху створять у Харкові

Стара концепція та програма велосипедного руху застаріла – такого висновку дійшли депутати Харківської міськради сьогодні на позачерговій сесії.

Ця версія пристрою велосипедної інфраструктури, затверджена у 2016 році, вже не відповідає сучасним викликам та потребам міста, а також вимогам нормативно-правової документації, і тому потребує оновлення, зазначили у Департаменті будівництва та шляхового господарства.

«Ми створимо нову програму, яка сприятиме розвитку велосипедного руху, який має бути в кожному сучасному місті. Для цього будуть проведені консультації, зокрема з громадськістю. Зробимо так, щоб концепція відповідала всім необхідним вимогам», – заявив мер Харкова Ігор Терехов.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Серпня 2024 в 17:46;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Стара концепція та програма велосипедного руху застаріла – такого висновку дійшли депутати Харківської міськради сьогодні на позачерговій сесії.".