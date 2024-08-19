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Новую программу велодорожек и велосипедного движения создадут в Харькове

Общество 17:46   19.08.2024
Оксана Якушко
Новую программу велодорожек и велосипедного движения создадут в Харькове Фото: Василий Голосный

Старая концепция и программа велосипедного движения устарела – к такому выводу пришли депутаты Харьковского горсовета сегодня на внеочередной сессии.

Эта версия устройства велосипедной инфраструктуры, утвержденная в 2016 году, уже не отвечает современным вызовам и потребностям города, а также требованиям нормативно-правовой документации, и поэтому требует обновления, отметили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства.

«Мы создадим новую программу. И она будет способствовать развитию велосипедного движения, которое должно быть в каждом современном городе. Для этого будут проведены консультации, в том числе с общественностью. Сделаем так, чтобы концепция отвечала всем необходимым требованиям», – заявил мэр Харькова Игорь Терехов.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 19 августа 2024 в 17:46;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Старая концепция и программа велосипедного движения устарела – к такому выводу пришли депутаты Харьковского горсовета сегодня на внеочередной сессии.".