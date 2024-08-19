Новую программу велодорожек и велосипедного движения создадут в Харькове
Фото: Василий Голосный
Старая концепция и программа велосипедного движения устарела – к такому выводу пришли депутаты Харьковского горсовета сегодня на внеочередной сессии.
Эта версия устройства велосипедной инфраструктуры, утвержденная в 2016 году, уже не отвечает современным вызовам и потребностям города, а также требованиям нормативно-правовой документации, и поэтому требует обновления, отметили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства.
«Мы создадим новую программу. И она будет способствовать развитию велосипедного движения, которое должно быть в каждом современном городе. Для этого будут проведены консультации, в том числе с общественностью. Сделаем так, чтобы концепция отвечала всем необходимым требованиям», – заявил мэр Харькова Игорь Терехов.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: велодорожка, велосипед, велосипедное движение, внеочередная сессия горсовета, Игорь Терехов, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 19 августа 2024 в 17:46;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Старая концепция и программа велосипедного движения устарела – к такому выводу пришли депутаты Харьковского горсовета сегодня на внеочередной сессии.".