Новую программу велодорожек и велосипедного движения создадут в Харькове

Старая концепция и программа велосипедного движения устарела – к такому выводу пришли депутаты Харьковского горсовета сегодня на внеочередной сессии.

Эта версия устройства велосипедной инфраструктуры, утвержденная в 2016 году, уже не отвечает современным вызовам и потребностям города, а также требованиям нормативно-правовой документации, и поэтому требует обновления, отметили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства.

«Мы создадим новую программу. И она будет способствовать развитию велосипедного движения, которое должно быть в каждом современном городе. Для этого будут проведены консультации, в том числе с общественностью. Сделаем так, чтобы концепция отвечала всем необходимым требованиям», – заявил мэр Харькова Игорь Терехов.