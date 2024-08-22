9 раз атакували росіяни на Харківському і Куп’янському напрямках – Генштаб ЗСУ

На Харківському напрямку росіяни двічі штурмували позиції наших підрозділів біля Вовчанська, зараз триває бій, повідомив Генштаб ЗСУ.

Також ворог вдарив НАРами з вертольота Ка-52 у район Козачої Лопані.

7 разів росіяни атакували наші позиції на Куп’янському напрямку. Українські захисники відбили ворожі штурми біля Синьківки, Глушківки, Стельмахівки та в напрямку Лозової. Росіяни завдали два авіаудари біля Кругляківки.