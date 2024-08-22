9 раз атакували росіяни на Харківському і Куп’янському напрямках – Генштаб ЗСУ
На Харківському напрямку росіяни двічі штурмували позиції наших підрозділів біля Вовчанська, зараз триває бій, повідомив Генштаб ЗСУ.
Також ворог вдарив НАРами з вертольота Ка-52 у район Козачої Лопані.
7 разів росіяни атакували наші позиції на Куп’янському напрямку. Українські захисники відбили ворожі штурми біля Синьківки, Глушківки, Стельмахівки та в напрямку Лозової. Росіяни завдали два авіаудари біля Кругляківки.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: атака, бой, Генштаб ЗСУ, купянское направление, НАР, Харьковское направление, штурм;
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Серпня 2024 в 17:33;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківському напрямку росіяни двічі штурмували позиції наших підрозділів біля Вовчанська, зараз триває бій, повідомив Генштаб ЗСУ.".