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9 раз атакували росіяни на Харківському і Куп’янському напрямках – Генштаб ЗСУ

Події 17:33   22.08.2024
Оксана Якушко
9 раз атакували росіяни на Харківському і Куп’янському напрямках – Генштаб ЗСУ

На Харківському напрямку росіяни двічі штурмували позиції наших підрозділів біля Вовчанська, зараз триває бій, повідомив Генштаб ЗСУ.

Також ворог вдарив НАРами з вертольота Ка-52 у район Козачої Лопані.

7 разів росіяни атакували наші позиції на Куп’янському напрямку. Українські захисники відбили ворожі штурми біля Синьківки, Глушківки, Стельмахівки та в напрямку Лозової. Росіяни завдали два авіаудари біля Кругляківки.

Читайте також: Генштаб ЗСУ повідомив про авіаудар та бої на Харківщині

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Серпня 2024 в 17:33;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківському напрямку росіяни двічі штурмували позиції наших підрозділів біля Вовчанська, зараз триває бій, повідомив Генштаб ЗСУ.".