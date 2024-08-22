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9 раз атаковали россияне на Харьковском и Купянском направлениях – Генштаб ВСУ

Происшествия 17:33   22.08.2024
Оксана Якушко
9 раз атаковали россияне на Харьковском и Купянском направлениях – Генштаб ВСУ Фото: Генштаб ВСУ

На Харьковском направлении россияне дважды штурмовали позиции наших подразделений возле Волчанска, сейчас идет бой, сообщил Генштаб ВСУ.

Также враг ударил НАРами с вертолета Ка-52 возле Казачьей Лопани.

7 раз россияне атаковали наши позиции на Купянском направлении. Украинские защитники отбили вражеские штурмы у Синьковки, Глушковки, Стельмаховки и в направлении Лозовой. Россияне нанесли два авиаудара возле Кругляковки.

Читайте также: Генштаб ВСУ сообщил об авиаударе и боях на Харьковщине

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 22 августа 2024 в 17:33;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковском направлении россияне дважды штурмовали позиции наших подразделений возле Волчанска, сейчас идет бой, сообщил Генштаб ВСУ.".