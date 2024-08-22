9 раз атаковали россияне на Харьковском и Купянском направлениях – Генштаб ВСУ

На Харьковском направлении россияне дважды штурмовали позиции наших подразделений возле Волчанска, сейчас идет бой, сообщил Генштаб ВСУ.

Также враг ударил НАРами с вертолета Ка-52 возле Казачьей Лопани.

7 раз россияне атаковали наши позиции на Купянском направлении. Украинские защитники отбили вражеские штурмы у Синьковки, Глушковки, Стельмаховки и в направлении Лозовой. Россияне нанесли два авиаудара возле Кругляковки.

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