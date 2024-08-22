Генштаб ВСУ сообщил об авиаударе и боях на Харьковщине
Фото: Генштаб ВСУ
ВС РФ нанесли авиаудар в районе поселка Купянск-Узловой Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 08:00.
На Харьковском направлении произошло шесть боев в районах Волчанска и Липцев.
На Купянском направлении за сутки произошло 16 вражеских атак. Силы обороны отбивали штурмовые действия противника вблизи Петропавловки, Синьковки, Стельмаховки, Берестового и в районе Андреевки.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: авиаудар, бои, ВСУ, генштаб, зведення, харьковщина, штурм;
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- • Дата публикации материала: 22 августа 2024 в 08:20;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ВС РФ нанесли авиаудар в районе поселка Купянск-Узловой Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 08:00.".