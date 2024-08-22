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Генштаб ВСУ сообщил об авиаударе и боях на Харьковщине

Общество 08:20   22.08.2024
Виктория Яковенко
Генштаб ВСУ сообщил об авиаударе и боях на Харьковщине Фото: Генштаб ВСУ

ВС РФ нанесли авиаудар в районе поселка Купянск-Узловой Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 08:00.

На Харьковском направлении произошло шесть боев в районах Волчанска и Липцев.

На Купянском направлении за сутки произошло 16 вражеских атак. Силы обороны отбивали штурмовые действия противника вблизи Петропавловки, Синьковки, Стельмаховки, Берестового и в районе Андреевки.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 22 августа 2024 в 08:20;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ВС РФ нанесли авиаудар в районе поселка Купянск-Узловой Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 08:00.".