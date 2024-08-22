Генштаб ВСУ сообщил об авиаударе и боях на Харьковщине

ВС РФ нанесли авиаудар в районе поселка Купянск-Узловой Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 08:00.

На Харьковском направлении произошло шесть боев в районах Волчанска и Липцев.

На Купянском направлении за сутки произошло 16 вражеских атак. Силы обороны отбивали штурмовые действия противника вблизи Петропавловки, Синьковки, Стельмаховки, Берестового и в районе Андреевки.