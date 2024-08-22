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Генштаб ЗСУ повідомив про авіаудар та бої на Харківщині

Суспільство 08:20   22.08.2024
Вікторія Яковенко
Генштаб ЗСУ повідомив про авіаудар та бої на Харківщині Фото: Генштаб ЗСУ

ЗС РФ завдали авіаудару в районі селища Куп’янськ-Вузловий Харківської області, повідомив Генштаб ЗСУ в зведенні станом на 08:00.

На Харківському напрямку відбулося шість боїв в районах Вовчанська та Липців.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося 16 ворожих атак. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Петропавлівки, Синьківки, Стельмахівки, Берестового та в районі Андріївки.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Серпня 2024 в 08:20;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "ЗС РФ завдали авіаудару в районі селища Куп’янськ-Вузловий Харківської області, повідомив Генштаб ЗСУ в зведенні станом на 08:00.".