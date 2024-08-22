Генштаб ЗСУ повідомив про авіаудар та бої на Харківщині

ЗС РФ завдали авіаудару в районі селища Куп’янськ-Вузловий Харківської області, повідомив Генштаб ЗСУ в зведенні станом на 08:00.

На Харківському напрямку відбулося шість боїв в районах Вовчанська та Липців.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося 16 ворожих атак. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Петропавлівки, Синьківки, Стельмахівки, Берестового та в районі Андріївки.