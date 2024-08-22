Генштаб ЗСУ повідомив про авіаудар та бої на Харківщині
Фото: Генштаб ЗСУ
ЗС РФ завдали авіаудару в районі селища Куп’янськ-Вузловий Харківської області, повідомив Генштаб ЗСУ в зведенні станом на 08:00.
На Харківському напрямку відбулося шість боїв в районах Вовчанська та Липців.
На Куп’янському напрямку за добу відбулося 16 ворожих атак. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Петропавлівки, Синьківки, Стельмахівки, Берестового та в районі Андріївки.
Читайте також: Війська РФ досі заблоковані на Агрегатному заводі у Вовчанську – ISW
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: авіаудар, бои, генштаб, зведення, ЗСУ, харківщина, штурм;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Генштаб ЗСУ повідомив про авіаудар та бої на Харківщині»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 22 Серпня 2024 в 08:20;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "ЗС РФ завдали авіаудару в районі селища Куп’янськ-Вузловий Харківської області, повідомив Генштаб ЗСУ в зведенні станом на 08:00.".