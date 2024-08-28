Частина Харкова залишиться без холодної води 29 серпня
З 9:00 до 18:00 у четвер, 29 серпня, буде припинено холодне водопостачання у частині Харкова.
У цей час комунальники готуватимуть до зими насосну станцію, інформують у КП “Харківводоканал”.
Води не буде на території, обмеженій:
– р. Лопань, Окружною дорогою до сел. П’ятихатки, територією Лісопарку та Центрального парку, Харківським шосе, вул. Дмитра Антоненка, вул. Саржинською, вул. Європейською, вул. Клочківською, вул. Федосійською, вул. Аграрною, вул. Джанкойською, Дорошенківським 1-м в’їздом, сел. Жуковського, вул. Копиленка, вул. Чуйковською, вул. Саперною, вул. Інтернатською, територією завода «ФЕД».
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Серпня 2024 в 11:37;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "З 9:00 до 18:00 у четвер, 29 серпня, буде припинено холодне водопостачання у частині Харкова.".