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Часть Харькова останется без холодной воды 29 августа

Общество 11:37   28.08.2024
Елена Нагорная
Часть Харькова останется без холодной воды 29 августа

С 9:00 до 18:00 в четверг, 29 августа, будет прекращено холодное водоснабжение в части Харькова.

В это время коммунальщики будут готовить к зиме насосную станцию, информируют в КП «Харьковводоканал».

Воды не будет на территории, ограниченной:

— р. Лопань, Окружной дорогой до пос. Пятихатки, территорией Лесопарка и Центрального парка, Харьковским шоссе, ул. Дмитрия Антоненко, ул. Саржинской, ул. Европейской, ул. Клочковской, ул. Федосийской, ул. Аграрной, ул. Джанкойской, Дорошенковским 1-м въездом, пос. Жуковского, ул. Копыленко, ул. Чуйковской, ул. Саперной, ул. Интернатской, территорией завода «ФЭД».

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 28 августа 2024 в 11:37;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С 9:00 до 18:00 в четверг, 29 августа, будет прекращено холодное водоснабжение в части Харькова.".