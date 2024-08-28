Часть Харькова останется без холодной воды 29 августа
С 9:00 до 18:00 в четверг, 29 августа, будет прекращено холодное водоснабжение в части Харькова.
В это время коммунальщики будут готовить к зиме насосную станцию, информируют в КП «Харьковводоканал».
Воды не будет на территории, ограниченной:
— р. Лопань, Окружной дорогой до пос. Пятихатки, территорией Лесопарка и Центрального парка, Харьковским шоссе, ул. Дмитрия Антоненко, ул. Саржинской, ул. Европейской, ул. Клочковской, ул. Федосийской, ул. Аграрной, ул. Джанкойской, Дорошенковским 1-м въездом, пос. Жуковского, ул. Копыленко, ул. Чуйковской, ул. Саперной, ул. Интернатской, территорией завода «ФЭД».
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: вода, водоснабжение, КП «Харьковводоканал»;
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- • Дата публикации материала: 28 августа 2024 в 11:37;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С 9:00 до 18:00 в четверг, 29 августа, будет прекращено холодное водоснабжение в части Харькова.".