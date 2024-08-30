Харків частково знеструмлений, енергетики вже працюють – обленерго

В АТ “Харківобленерго” повідомили, що через удари КАБами Харків місцями залишився без електрики.

“І знову місто під ворожими ударами. Є часткові знеструмлення, але вже найближчим часом будуть позитивні новини. Енергетики працюють”, – поінформувала пресслужба Харківобленерго.

Нагадаємо, кілька вибухів пролунало у Харкові після 15:18. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що один із “прильотів” припав по центральній частині міста. Пізніше він уточнив, що в центрі обійшлося без жертв. Проте КАБ прилетів по 12-поверхівці в Індустріальному районі. Будинок частково зруйнований та горить, є загиблі та поранені. Також “приліт” був у Немишлянському районі – загинула 14-річна дівчинка на дитячому майданчику.