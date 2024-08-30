Харків частково знеструмлений, енергетики вже працюють – обленерго
Фото: АТ “Харківобленерго”
В АТ “Харківобленерго” повідомили, що через удари КАБами Харків місцями залишився без електрики.
“І знову місто під ворожими ударами. Є часткові знеструмлення, але вже найближчим часом будуть позитивні новини. Енергетики працюють”, – поінформувала пресслужба Харківобленерго.
Нагадаємо, кілька вибухів пролунало у Харкові після 15:18. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що один із “прильотів” припав по центральній частині міста. Пізніше він уточнив, що в центрі обійшлося без жертв. Проте КАБ прилетів по 12-поверхівці в Індустріальному районі. Будинок частково зруйнований та горить, є загиблі та поранені. Також “приліт” був у Немишлянському районі – загинула 14-річна дівчинка на дитячому майданчику.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: АО "Харьковоблэнерго", електрика, кабы, новини Харкова, обстріл;
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Серпня 2024 в 16:41;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "В АТ “Харківобленерго” повідомили, що через удари КАБами Харків місцями залишився без електрики".