Харьков частично обесточен, энергетики уже работают — облэнерго

В АО «Харьковоблэнерго» сообщили, что из-за ударов КАБами Харьков местами остался без электричества.

«И снова город под вражескими ударами. Есть частичные обесточивания, но уже в ближайшее время будут положительные новости. Энергетики работают», — проинформировала пресс-служба Харьковоблэнерго.

Напомним, несколько взрывов прогремело в Харькове после 15:18. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что один из «прилетов» пришелся по центральной части города. Позже он уточнил, что в центре обошлось без жертв. Однако КАБ прилетел по 12-этажке в Индустриальном районе. Дом частично разрушен и горит, есть погибшие и раненые. Также «прилет» был в Немышлянском районе — погибла 14-летняя девочка на детской площадке.