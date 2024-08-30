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Харьков частично обесточен, энергетики уже работают — облэнерго

Происшествия 16:41   30.08.2024
Оксана Горун
Харьков частично обесточен, энергетики уже работают — облэнерго Фото: АО «Харьковоблэнерго»

В АО «Харьковоблэнерго» сообщили, что из-за ударов КАБами Харьков местами остался без электричества.

«И снова город под вражескими ударами. Есть частичные обесточивания, но уже в ближайшее время будут положительные новости. Энергетики работают», — проинформировала пресс-служба Харьковоблэнерго.

Напомним, несколько взрывов прогремело в Харькове после 15:18. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что один из «прилетов» пришелся по центральной части города. Позже он уточнил, что в центре обошлось без жертв. Однако КАБ прилетел по 12-этажке в Индустриальном районе. Дом частично разрушен и горит, есть погибшие и раненые. Также «прилет» был в Немышлянском районе — погибла 14-летняя девочка на детской площадке.

Читайте также: Видео последствий удара по 12-этажке в Харькове: в городе уже 4 погибших

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 30 августа 2024 в 16:41;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В АО «Харьковоблэнерго» сообщили, что из-за ударов КАБами Харьков местами остался без электричества".