ЗС РФ готуються відновити штурми на півночі від Харкова – ОТУВ “Харків”

Вранці 8 вересня в ОТУВ “Харків” повідомили про ситуацію на фронті в районах Липців і Вовчанська. Окупанти з РФ штурмують на північному сході, а на півночі – готуються.

“У районі населеного пункту Глибоке противник здійснює поодиноке переміщення особового складу з метою поповнення поточних втрат та підготовки до поновлення наступальних дій. У Вовчанську противник веде штурмові дії у районі багатоповерхової забудови. Протягом ночі провів евакуацію санітарних втрат та логістичне забезпечення передових підрозділів. Застосував важку вогнеметну систему ТОС-1А в районі агрегатного заводу“, – поінформувала пресслужба ОТУВ “Харків”.

Водночас Сили оборони знищили вогневі позиції росіян – у районі Тихого під Вовчанськом. Загалом за добу втрати ЗС РФ на Харківському напрямку склали: 33 убитих та 50 поранених. СОУ знищили та пошкодили 68 одиниць російської техніки та озброєння: два танки, чотири ББМ, дві арстистеми, шість автомобілів, п’ять одиниць спеціальної техніки, 49 БпЛА, а також 51 укриття та одне місце зберігання БК.

Минулої доби на Харківському напрямку було три бої, з початку поточної – один, у районі Вовчанська.