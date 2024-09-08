ЗС РФ готуються відновити штурми на півночі від Харкова – ОТУВ “Харків”
Вранці 8 вересня в ОТУВ “Харків” повідомили про ситуацію на фронті в районах Липців і Вовчанська. Окупанти з РФ штурмують на північному сході, а на півночі – готуються.
“У районі населеного пункту Глибоке противник здійснює поодиноке переміщення особового складу з метою поповнення поточних втрат та підготовки до поновлення наступальних дій. У Вовчанську противник веде штурмові дії у районі багатоповерхової забудови. Протягом ночі провів евакуацію санітарних втрат та логістичне забезпечення передових підрозділів. Застосував важку вогнеметну систему ТОС-1А в районі агрегатного заводу“, – поінформувала пресслужба ОТУВ “Харків”.
Водночас Сили оборони знищили вогневі позиції росіян – у районі Тихого під Вовчанськом. Загалом за добу втрати ЗС РФ на Харківському напрямку склали: 33 убитих та 50 поранених. СОУ знищили та пошкодили 68 одиниць російської техніки та озброєння: два танки, чотири ББМ, дві арстистеми, шість автомобілів, п’ять одиниць спеціальної техніки, 49 БпЛА, а також 51 укриття та одне місце зберігання БК.
Читайте також: ISW заявив, що війська РФ захопили Синьківку на Харківщині
Минулої доби на Харківському напрямку було три бої, з початку поточної – один, у районі Вовчанська.
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: війна, вовчанськ, глубокое, ОТГВ "Харьков", Харьковское направление;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «ЗС РФ готуються відновити штурми на півночі від Харкова – ОТУВ “Харків”»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 8 Вересня 2024 в 10:15;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вранці 8 вересня в ОТУВ “Харків” повідомили про ситуацію на фронті в районах Липців і Вовчанська. Окупанти з РФ штурмують на північному сході, а на півночі – готуються".