Live
  • Нд 08.09.2024
  • Харків  +23°С
  • USD 41.09
  • EUR 45.59

ЗС РФ готуються відновити штурми на півночі від Харкова – ОТУВ “Харків”

Події 10:15   08.09.2024
Оксана Горун
ЗС РФ готуються відновити штурми на півночі від Харкова – ОТУВ “Харків”

Вранці 8 вересня в ОТУВ “Харків” повідомили про ситуацію на фронті в районах Липців і Вовчанська. Окупанти з РФ штурмують на північному сході, а на півночі – готуються.

“У районі населеного пункту Глибоке противник здійснює поодиноке переміщення особового складу з метою поповнення поточних втрат та підготовки до поновлення наступальних дій. У Вовчанську противник веде штурмові дії у районі багатоповерхової забудови. Протягом ночі провів евакуацію санітарних втрат та логістичне забезпечення передових підрозділів. Застосував важку вогнеметну систему ТОС-1А в районі агрегатного заводу“, – поінформувала пресслужба ОТУВ “Харків”.

Водночас Сили оборони знищили вогневі позиції росіян – у районі Тихого під Вовчанськом. Загалом за добу втрати ЗС РФ на Харківському напрямку склали: 33 убитих та 50 поранених. СОУ знищили та пошкодили 68 одиниць російської техніки та озброєння: два танки, чотири ББМ, дві арстистеми, шість автомобілів, п’ять одиниць спеціальної техніки, 49 БпЛА, а також 51 укриття та одне місце зберігання БК.

Читайте також: ISW заявив, що війська РФ захопили Синьківку на Харківщині

Минулої доби на Харківському напрямку було три бої, з початку поточної – один, у районі Вовчанська.

Автор: Оксана Горун
Популярно
ДТП у Харкові: збили двох переходів
ДТП у Харкові: збили двох переходів
08.09.2024, 10:51
Вступ до IT: Які предмети потрібно здавати на програміста
Вступ до IT: Які предмети потрібно здавати на програміста
06.09.2024, 15:13
ЗС РФ готуються відновити штурми на півночі від Харкова – ОТУВ “Харків”
ЗС РФ готуються відновити штурми на півночі від Харкова – ОТУВ “Харків”
08.09.2024, 10:15
Зеленський поділився кадрами з Харкова: за тиждень по Україні вдарили 60 ракет
Зеленський поділився кадрами з Харкова: за тиждень по Україні вдарили 60 ракет
08.09.2024, 10:31
Трактор підірвався в полі на Харківщині
Трактор підірвався в полі на Харківщині
08.09.2024, 09:27
Смертельний удар по Харківщині: прокуратура показала наслідки (фото)
Смертельний удар по Харківщині: прокуратура показала наслідки (фото)
08.09.2024, 09:39

Новини за темою:

08:20
Генштаб повідомив про авіаудари по Харкову та ще шістьох населених пунктах
07:53
ISW заявив, що війська РФ захопили Синьківку на Харківщині
10:12
ОТУВ “Харків” інформує про підвищену активність противника
09:05
Генштаб повідомив про авіаудар по Харкову за минулу добу
08:11
ISW: у СОУ є просування на півночі від Харкова, у ЗС РФ – під Куп’янськом

Ви читали новину: «ЗС РФ готуються відновити штурми на півночі від Харкова – ОТУВ “Харків”»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 8 Вересня 2024 в 10:15;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вранці 8 вересня в ОТУВ “Харків” повідомили про ситуацію на фронті в районах Липців і Вовчанська. Окупанти з РФ штурмують на північному сході, а на півночі – готуються".