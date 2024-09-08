ВС РФ готовятся возобновить штурмы на севере от Харькова — ОТГВ «Харьков»

Утром 8 сентября в ОТГВ «Харьков» сообщили о ситуации на фронте в районах Липцев и Волчанска. Оккупанты из РФ штурмуют на северо-востоке, а на севере — готовятся.

«В районе населенного пункта Глубокое противник осуществляет единичное перемещение личного состава с целью восполнения текущих потерь и подготовки к возобновлению наступательных действий. В Волчанске противник ведет штурмовые действия в районе многоэтажной застройки. В течение ночи он провел эвакуацию санитарных потерь и логистическое обеспечение передовых подразделений. Применил тяжелую огнеметную систему ТОС-1А в районе Агрегатного завода», — проинформировала пресс-служба ОТГВ «Харьков».

В то же время Силы обороны уничтожили огневые позиции россиян — в районе Тихого под Волчанском. В целом за сутки потери ВС РФ на Харьковском направлении составили: 33 убитых и 50 раненых. СОУ уничтожили и повредили 68 единиц российской техники и вооружения: два танка, четыре ББМ, две арстистемы, шесть автомобилей, пять единиц специальной техники, 49 БпЛА, а также 51 укрытие и одно место хранения БК.

За минувшие сутки на Харьковском направлении было три боя, с начала текущих — один, в районе Волчанска.