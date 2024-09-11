Велика Британія займеться розробленням транспортної стратегії Харкова
Меморандум про взаєморозуміння та співробітництво у розробці транспортної стратегії Харкова підписали 11 вересня міська рада та Міністерство транспорту Великої Британії.
Як інформує пресслужба міськради, мер Ігор Терехов та міністерка транспорту Луїза Хейг обговорили можливість підготовки транспортної стратегії для концепції генплану Харкова, яка розробляється Фондом Нормана Фостера разом із місцевими архітекторами та міжнародними експертами за координаційної підтримки проєкту ЄЕК ООН та за фінансової підтримки Німеччини.
Луїза Хейг повідомила, що Велика Британія практично завершила відбір компаній для розробки транспортної стратегії Харкова.
«Мені важко чути про те, як зруйноване ваше місто. І ми повністю підтримуємо Україну і засуджуємо дії Росії. І так – важливо продовжувати відбудову, в тому числі в контексті доступності громадського транспорту. Ми будемо раді зробити внесок в історичне відновлення Харкова і вже зараз перебуваємо на фінальній стадії відбору компаній, які займатимуться розробкою стратегії у співпраці з експертами нашого міністерства», – сказала міністерка.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: стратегия, транспорт, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Вересня 2024 в 20:15;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Меморандум про взаєморозуміння та співробітництво у розробці транспортної стратегії Харкова підписали 11 вересня міська рада та Міністерство транспорту Великої Британії.".