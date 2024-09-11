Великобритания займется разработкой транспортной стратегии Харькова
Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в разработке транспортной стратегии Харькова подписали 11 сентября городской совет и Министерство транспорта Великобритании.
Как информирует пресс-служба горсовета, мэр Игорь Терехов и министр транспорта Луиза Хейг обсудили возможность подготовки транспортной стратегии для концепции генплана Харькова, которая разрабатывается Фондом Нормана Фостера вместе с местными архитекторами и международными экспертами при координационной поддержке проекта ЕЭК ООН и при финансовой поддержке правительства Германии.
Луиза Хейг сообщила, что Великобритания практически завершила отбор компаний для разработки транспортной стратегии Харькова.
«Мне тяжело слышать о том, как разрушен ваш город. И мы полностью поддерживаем Украину и осуждаем действия России. И да — важно продолжать восстановление, в том числе в контексте доступности общественного транспорта. Мы будем рады внести вклад в историческое восстановление Харькова и уже сейчас находимся на финальной стадии отбора компаний, которые будут заниматься разработкой стратегии в сотрудничестве с экспертами нашего министерства», — сказала министр.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: стратегия, транспорт, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 11 сентября 2024 в 20:15;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в разработке транспортной стратегии Харькова подписали 11 сентября городской совет и Министерство транспорта Великобритании.".