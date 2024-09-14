15 боїв було на Харківському та Куп’янському напрямках – Генштаб ЗСУ
На Харківському напрямку йшли чотири бої, повідомив Генштаб ЗСУ.
Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Вовчанська, Гатища, Глибокого та Липців.
На Куп’янському напрямку відбулися 11 боїв біля Синьківки, Глушківки, Лозової, Петропавлівки, Новоосинового та Стельмахівки.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: бой, генштаб, Генштаб ЗСУ, купянское направление, Харьковское направление;
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Вересня 2024 в 09:18;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківському напрямку йшли чотири бої, повідомив Генштаб ЗСУ.".