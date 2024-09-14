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15 боїв було на Харківському та Куп’янському напрямках – Генштаб ЗСУ

Події 09:18   14.09.2024
Оксана Якушко
15 боїв було на Харківському та Куп’янському напрямках – Генштаб ЗСУ

На Харківському напрямку йшли чотири бої, повідомив Генштаб ЗСУ.

Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Вовчанська, Гатища, Глибокого та Липців.

На Куп’янському напрямку відбулися 11 боїв біля Синьківки, Глушківки, Лозової, Петропавлівки, Новоосинового та Стельмахівки.

Читайте також: Три бої тривають на Куп’янському напрямку – Генштаб ЗСУ

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Вересня 2024 в 09:18;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківському напрямку йшли чотири бої, повідомив Генштаб ЗСУ.".