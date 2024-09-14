15 боев было на Харьковском и Купянском направлениях – Генштаб ВСУ
Фото: Генштаб ВСУ
На Харьковском направлении шли четыре боя, сообщил Генштаб ВСУ.
Силы обороны отражали штурмовые действия противника вблизи Волчанска, Гатища, Глубокого и Липцев.
На Купянском направлении состоялись 11 боев у Синьковки, Глушковки, Лозовой, Петропавловки, Новоосинового и Стельмаховки.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: бой, генштаб, Генштаб ВСУ, купянское направление, Харьковское направление;
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- • Дата публикации материала: 14 сентября 2024 в 09:18;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковском направлении шли четыре боя, сообщил Генштаб ВСУ.".