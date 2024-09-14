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15 боев было на Харьковском и Купянском направлениях – Генштаб ВСУ

Происшествия 09:18   14.09.2024
Оксана Якушко
15 боев было на Харьковском и Купянском направлениях – Генштаб ВСУ Фото: Генштаб ВСУ

На Харьковском направлении шли четыре боя, сообщил Генштаб ВСУ.

Силы обороны отражали штурмовые действия противника вблизи Волчанска, Гатища, Глубокого и Липцев.

На Купянском направлении состоялись 11 боев у Синьковки, Глушковки, Лозовой, Петропавловки, Новоосинового и Стельмаховки.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 14 сентября 2024 в 09:18;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковском направлении шли четыре боя, сообщил Генштаб ВСУ.".