Росіяни тричі атакували на Харківському напрямку – Генштаб ЗСУ
У Харківському напрямку росіяни тричі штурмували позиції наших підрозділів біля Вовчанська, повідомив Генштаб ЗСУ.
Чотири рази ворог атакував на Куп’янському напрямку біля Лозової та Синьківки. Одну атаку відбили, три бої тривають.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: генштаб, Генштаб ЗСУ, купянское направление, Харьковское направление;
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Вересня 2024 в 17:23;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківському напрямку росіяни тричі штурмували позиції наших підрозділів біля Вовчанська, повідомив Генштаб ЗСУ.".