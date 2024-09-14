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Росіяни тричі атакували на Харківському напрямку – Генштаб ЗСУ

Події 17:23   14.09.2024
Оксана Якушко
Росіяни тричі атакували на Харківському напрямку – Генштаб ЗСУ

У Харківському напрямку росіяни тричі штурмували позиції наших підрозділів біля Вовчанська, повідомив Генштаб ЗСУ.

Чотири рази ворог атакував на Куп’янському напрямку біля Лозової та Синьківки. Одну атаку відбили, три бої тривають.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Вересня 2024 в 17:23;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківському напрямку росіяни тричі штурмували позиції наших підрозділів біля Вовчанська, повідомив Генштаб ЗСУ.".