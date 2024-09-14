Россияне трижды атаковали на Харьковском направлении – Генштаб ВСУ

В Харьковском направлении россияне трижды штурмовали позиции наших подразделений возле Волчанска, сообщил Генштаб ВСУ.

Четыре раза враг атаковал на Купянском направлении у Лозовой и Синьковки. Одну атаку отбили, три боя продолжаются.