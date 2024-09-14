Live
  • Сб 14.09.2024
  • Харьков  +28°С
  • USD 41.27
  • EUR 45.46

Россияне трижды атаковали на Харьковском направлении – Генштаб ВСУ

Происшествия 17:23   14.09.2024
Оксана Якушко
Россияне трижды атаковали на Харьковском направлении – Генштаб ВСУ Фото: Генштаб ВСУ

В Харьковском направлении россияне трижды штурмовали позиции наших подразделений возле Волчанска, сообщил Генштаб ВСУ.

Четыре раза враг атаковал на Купянском направлении у Лозовой и Синьковки. Одну атаку отбили, три боя продолжаются.

Читайте также: 15 боев было на Харьковском и Купянском направлениях – Генштаб ВСУ

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Советует ли Терехов харьковчанам уехать на зиму
Советует ли Терехов харьковчанам уехать на зиму
13.09.2024, 13:20
Следователи из Гааги прибыли в Харьковскую область: что им показывали (фото)
Следователи из Гааги прибыли в Харьковскую область: что им показывали (фото)
13.09.2024, 11:56
Опасная погода будет завтра в Харькове и области
Опасная погода будет завтра в Харькове и области
14.09.2024, 13:08
Главные новости Харькова 14.09: удар КАБа по городу, 4 воинов вернули из плена
Главные новости Харькова 14.09: удар КАБа по городу, 4 воинов вернули из плена
14.09.2024, 17:35
Четверо из 103 бойцов, которых сегодня вернули из плена, с Харьковщины (фото)
Четверо из 103 бойцов, которых сегодня вернули из плена, с Харьковщины (фото)
14.09.2024, 15:00
Россияне трижды атаковали на Харьковском направлении – Генштаб ВСУ
Россияне трижды атаковали на Харьковском направлении – Генштаб ВСУ
14.09.2024, 17:23

Новости по теме:

09:18
15 боев было на Харьковском и Купянском направлениях – Генштаб ВСУ
08:13
Генштаб сообщил об ударах КАБами по Харьковщине и штурмах
09:03
Генштаб ВСУ сообщил о боях в районе Липцев, Волчанска и под Купянском
16:28
Три боя продолжаются на Харьковщине — Генштаб ВСУ на 16:00
08:55
Сводка Генштаба: 5 боев на Харьковском направлении и 15 — на Купянском

Вы читали новость: «Россияне трижды атаковали на Харьковском направлении – Генштаб ВСУ»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 14 сентября 2024 в 17:23;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковском направлении россияне трижды штурмовали позиции наших подразделений возле Волчанска, сообщил Генштаб ВСУ.".