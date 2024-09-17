У Курській області в СОУ просування й біля кордону, і на виступі – ISW

Інститут вивчення війни (ISW) у зведенні за 16 вересня повідомив про просування Сил оборони України на двох ділянках у Курській області РФ: у Глушківському районі (біля кордону) та на “українському виступі”, що утворився внаслідок літнього наступу.

“Геолокаційні кадри, що опубліковані 15 вересня, показують, що українські війська нещодавно просунулися на південь від Веселого (на південний захід від Глушково) і на захід і північ від Медвежого (на південний схід від Веселого). Додаткові геолокаційні кадри, що опубліковані 16 вересня, демонструють, що російські війська нещодавно просунулися на південному сході від Веселого. Російські джерела заявили 15 і 16 вересня, що українські війська провели наступальні операції в районі Веселого та Ведмежого”, – повідомили аналітики ISW про події на новій ділянці фронту в Курській області. Вона утворилася після початку спроби контрнаступу з боку ЗС РФ – тоді у відповідь СОУ прорвали держкордон ще на одній ділянці.

Також, попри активність російських військ, просування в ЗСУ є й на “українському виступі” – у тій частині території Курської області, де спочатку відбувалося вторгнення до РФ.

“Геолокаційні кадри, що опубліковані 15 вересня, показують, що українські сили нещодавно просунулися на північний захід від Вікторівки та на захід від Гордіївки (обидві на південь від Коренево). Міністерство оборони Росії заявило 16 вересня, що українські сили атакували на південь від Коренево в районі Бяхово та Вікторівки; на південний захід від Коренево в районі Краснооктябрьського; на південний схід від Коренево в районі Любимівки; і на північний захід від Суджі в районі Малої Локні”, – зазначили в ISW.

При цьому аналітики Інституту вивчення війни відзначають і деякі успіхи ЗС РФ – ті просунулися в північній частині Обухівки (на південний схід від Коренево). Проте частину тверджень російського Міноборони про “освобождение” населених пунктів ISW не підтверджує.

“16 вересня Міноборони Росії заявило, що російські війська захопили Успенівку (на південь від Коренево та на російсько-українському кордоні) та Борки (на південний схід від Суджі), хоча ISW не виявив підтвердження цим заявам”, – зазначили аналітики.

Вони також повідомили, що російська влада оголосила про обов’язкову евакуацію в Рильському та Хомутівському районах Курської області (обидва на північний захід від Коренево).