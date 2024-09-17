В Курской области у СОУ продвижение и у границы, и на выступе — ISW

Институт изучения войны (ISW) в сводке за 16 сентября сообщил о продвижении Сил обороны Украины на двух участках в Курской области РФ: в Глушковском районе (у границы) и на «украинском выступе», образовавшемся в результате летнего наступления.

«Геолокационные кадры, опубликованные 15 сентября, показывают, что украинские войска недавно продвинулись к югу от Веселого (юго-западнее Глушково) и к западу и северу от Медвежьего (к юго-востоку от Веселого). Дополнительные геолокационные кадры, опубликованные 16 сентября, показывают, что российские войска недавно продвинулись на юго-востоке от Веселого. Российские источники заявили 15 и 16 сентября, что украинские войска провели наступательные операции в районе Веселого и Медвежьего», — сообщили аналитики ISW о событиях на новом участке фронта в Курской области. Он образовался после начала попытки контрнаступления со стороны ВС РФ — тогда в ответ СОУ прорвали госграницу на еще одном участке.

Также, несмотря на активность российских войск, продвижения у ВСУ есть и на «украинском выступе» — той части территории Курской области, где изначально происходило вторжение в РФ.

«Геолокационные кадры, опубликованные 15 сентября, показывают, что украинские силы недавно продвинулись к северо-западу от Викторовки и к западу от Гордеевки (оба к югу от Коренево). Министерство обороны России заявило 16 сентября, что украинские силы атаковали к югу от Коренево в районе Бяхово и Викторовки; к юго-западу от Коренево в районе Краснооктябрьского; к юго-востоку от Коренево в районе Любимовки; и к северо-западу от Суджи в районе Малой Локни», — отметили в ISW.

При этом аналитики Института изучения войны отмечают и некоторые успехи ВС РФ — те продвинулись в северной части Обуховки (к юго-востоку от Коренево). Тем не менее часть утверждений российского Минобоороны об «освобождении» населенных пунктов ISW не подтверждает.

«16 сентября Минобороны России заявило, что российские войска захватили Успеновку (к югу от Коренево и на российско-украинской границе) и Борки (к юго-востоку от Суджи), хотя ISW не обнаружил подтверждения этим заявлениям», — отметили аналитики.

Она также сообщили, что российские власти объявили об обязательной эвакуации в Рыльском и Хомутовском районах Курской области (оба к северо-западу от Коренево).