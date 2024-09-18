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У Харкові перекрили вулицю: громадський транспорт змінить маршрут

Суспільство 08:44   18.09.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
У Харкові перекрили вулицю: громадський транспорт змінить маршрут

Ділянку від проспекту Петра Григоренка до будинку №31 на вулиці Олімпійській перекриють з 8:00 до 17:00. Проїзд буде заборонений, а громадський транспорт змінить маршрут, повідомили у Харківській міськраді.

Як повідомили у Департаменті будівництва та дорожнього господарства, це пов’язано з проведенням робіт з усунення наслідків обстрілу Палацу спорту. Об’їхати закриту ділянку можна буде на вул. Каденюка, пр. Льва Ландау, пр. Петра Григоренка, пр. Героїв Харкова та ін.», – уточнили у мерії.

Сьогодні автобус №112 курсуватиме так:

Основ’янське озеро – вул. Силікатна – вул. Павла Тичини – вул. Депівська – вул. Південнопроєктна – пр. Аерокосмічний – пр. Байрона – пр. Льва Ландау – пр. Героїв Харкова – бул. Богдана Хмельницького – пр. Олександрівський – пр. Індустріальний – вул. Миру – індустріальний пр. Олександрівський (ринок «ХТЗ»);

у зворотному напрямку: пр. Олександрівський (ринок «ХТЗ») – пр. Олександрівський – бул. Богдана Хмельницького – пр. Героїв Харкова – пр. Петра Григоренка – вул. Каденюка – пр. Лева Ландау – пр. Байрона – пр. Аерокосмічний – вул. Південнопроєктна – вул. Депівська – вул. Павла Тичини – вул. Силікатна – Основ’янське озеро.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 18 Вересня 2024 в 08:44;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ділянку від проспекту Петра Григоренка до будинку №31 на вулиці Олімпійській перекриють з 8:00 до 17:00. Проїзд буде заборонений, а громадський транспорт змінить маршрут, повідомили у Харківській міськраді.".