У Харкові перекрили вулицю: громадський транспорт змінить маршрут

Ділянку від проспекту Петра Григоренка до будинку №31 на вулиці Олімпійській перекриють з 8:00 до 17:00. Проїзд буде заборонений, а громадський транспорт змінить маршрут, повідомили у Харківській міськраді.

Як повідомили у Департаменті будівництва та дорожнього господарства, це пов’язано з проведенням робіт з усунення наслідків обстрілу Палацу спорту. Об’їхати закриту ділянку можна буде на вул. Каденюка, пр. Льва Ландау, пр. Петра Григоренка, пр. Героїв Харкова та ін.», – уточнили у мерії.

Сьогодні автобус №112 курсуватиме так:

Основ’янське озеро – вул. Силікатна – вул. Павла Тичини – вул. Депівська – вул. Південнопроєктна – пр. Аерокосмічний – пр. Байрона – пр. Льва Ландау – пр. Героїв Харкова – бул. Богдана Хмельницького – пр. Олександрівський – пр. Індустріальний – вул. Миру – індустріальний пр. Олександрівський (ринок «ХТЗ»);

у зворотному напрямку: пр. Олександрівський (ринок «ХТЗ») – пр. Олександрівський – бул. Богдана Хмельницького – пр. Героїв Харкова – пр. Петра Григоренка – вул. Каденюка – пр. Лева Ландау – пр. Байрона – пр. Аерокосмічний – вул. Південнопроєктна – вул. Депівська – вул. Павла Тичини – вул. Силікатна – Основ’янське озеро.

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