В Харькове перекрыли улицу: общественный транспорт поменяет маршрут

Участок от проспекта Петра Григоренко до дома №31 на улице Олимпийской будет перекрыт с 8:00 до 17:00. Проезд будет запрещен, а общественный транспорт поменяет маршрут, сообщили в Харьковском горсовете.

«Как сообщили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства, это связано с проведением работ по устранению последствий обстрела Дворца спорта. Объехать закрытый участок можно будет по ул. Каденюка, пр. Льва Ландау, пр. Петра Григоренко, пр. Героев Харькова и др», – уточнили в мэрии.

Сегодня автобус №112 будет курсировать так:

Основянское озеро – ул. Силикатная – ул. Павла Тычины – ул. Деповская – ул. Южнопроектная – пр. Аэрокосмический – пр. Байрона – пр. Льва Ландау – пр. Героев Харькова – бул. Богдана Хмельницкого – пр. Александровский – пр. Индустриальный – ул. Мира – пр. Индустриальный – пр. Александровский (рынок «ХТЗ»);

в обратном направлении: пр. Александровский (рынок «ХТЗ») – пр. Александровский – бул. Богдана Хмельницкого – пр. Героев Харькова – пр. Петра Григоренко – ул. Каденюка – пр. Льва Ландау – пр. Байрона – пр. Аэрокосмический – ул. Южнопроектная – ул. Деповская – ул. Павла Тычины – ул. Силикатная – Основянское озеро.

Читайте также: Три дня не будут ходить трамваи в одном из районов Харькова