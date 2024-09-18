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В Харькове перекрыли улицу: общественный транспорт поменяет маршрут

Общество 08:44   18.09.2024
Николь Костенко-Лагутина
В Харькове перекрыли улицу: общественный транспорт поменяет маршрут

Участок от проспекта Петра Григоренко до дома №31 на улице Олимпийской будет перекрыт с 8:00 до 17:00. Проезд будет запрещен, а общественный транспорт поменяет маршрут, сообщили в Харьковском горсовете.

«Как сообщили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства, это связано с проведением работ по устранению последствий обстрела Дворца спорта. Объехать закрытый участок можно будет по ул. Каденюка, пр. Льва Ландау, пр. Петра Григоренко, пр. Героев Харькова и др», – уточнили в мэрии.

Сегодня автобус №112 будет курсировать так:

Основянское озеро – ул. Силикатная – ул. Павла Тычины – ул. Деповская – ул. Южнопроектная – пр. Аэрокосмический – пр. Байрона – пр. Льва Ландау – пр. Героев Харькова – бул. Богдана Хмельницкого – пр. Александровский – пр. Индустриальный – ул. Мира – пр. Индустриальный – пр. Александровский (рынок «ХТЗ»);

в обратном направлении: пр. Александровский (рынок «ХТЗ») – пр. Александровский – бул. Богдана Хмельницкого – пр. Героев Харькова – пр. Петра Григоренко – ул. Каденюка – пр. Льва Ландау – пр. Байрона – пр. Аэрокосмический – ул. Южнопроектная – ул. Деповская – ул. Павла Тычины – ул. Силикатная – Основянское озеро.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 18 сентября 2024 в 08:44;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Участок от проспекта Петра Григоренко до дома №31 на улице Олимпийской будет перекрыт с 8:00 до 17:00. Проезд будет запрещен, а общественный транспорт поменяет маршрут, сообщили в Харьковском горсовете.".