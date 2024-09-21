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Про «приліт» повідомляє голова громади під Харковом: є руйнування будинків

Події 23:41   21.09.2024
Вікторія Яковенко
Про «приліт» повідомляє голова громади під Харковом: є руйнування будинків

Про удар по Малоданилівській громаді повідомив її голова Олександр Гололобов.

«Через ворожі обстріли є руйнування в будинках одного з населених пунктів Малоданилівської громади. Щодо постраждалих інформації наразі немає», – написав він.

Нагадаємо, вибухи чули у Харкові близько 23:00. Мер Харкова Ігор Терехов, попередньо, повідомив про «приліт» по багатоповерхівці. Про влучання двох КАБів повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов. Один із “прильотів” – у Шевченківському районі. Наразі відомо про 12 постраждалих.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Вересня 2024 в 23:41;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про удар по Малоданилівській громаді повідомив її голова Олександр Гололобов.".