Про «приліт» повідомляє голова громади під Харковом: є руйнування будинків
Про удар по Малоданилівській громаді повідомив її голова Олександр Гололобов.
«Через ворожі обстріли є руйнування в будинках одного з населених пунктів Малоданилівської громади. Щодо постраждалих інформації наразі немає», – написав він.
Нагадаємо, вибухи чули у Харкові близько 23:00. Мер Харкова Ігор Терехов, попередньо, повідомив про «приліт» по багатоповерхівці. Про влучання двох КАБів повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов. Один із “прильотів” – у Шевченківському районі. Наразі відомо про 12 постраждалих.
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Вересня 2024 в 23:41;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про удар по Малоданилівській громаді повідомив її голова Олександр Гололобов.".