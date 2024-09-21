Live
  • Вс 22.09.2024
  • Харьков  +18°С
  • USD 41.44
  • EUR 46.24

О «прилете» сообщает глава громады под Харьковом: есть разрушение домов

Происшествия 23:41   21.09.2024
Виктория Яковенко
О «прилете» сообщает глава громады под Харьковом: есть разрушение домов

Об ударе по Малоданиловской громаде сообщил ее глава Александр Гололобов.

«Из-за вражеских обстрелов есть разрушение в домах одного из населенных пунктов Малоданиловской громады. Относительно пострадавших информации пока нет», – написал он.

Напомним, взрывы слышали в Харькове около 23.00. Мэр Харькова Игорь Терехов, предварительно, сообщил о «прилете» по многоэтажке. О попадании двух КАБов сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов. Один из «прилетов» – в Шевченковском районе. Сейчас известно о 12 пострадавших.

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Главные новости Харькова 22 сентября: удар КАБ – среди пострадавших дети
Главные новости Харькова 22 сентября: удар КАБ – среди пострадавших дети
22.09.2024, 01:05
Терехов обратился к харьковчанам с места «прилета» и рассказал о последствиях
Терехов обратился к харьковчанам с места «прилета» и рассказал о последствиях
22.09.2024, 00:42
Главные новости 21.09: удар по многоэтажке в Харькове — 12 пострадавших
Главные новости 21.09: удар по многоэтажке в Харькове — 12 пострадавших
21.09.2024, 23:51
Взрывы слышны в Харькове: Терехов сообщает о «прилете» в многоэтажку
Взрывы слышны в Харькове: Терехов сообщает о «прилете» в многоэтажку
21.09.2024, 23:05
Взрывы слышали в Харькове: Синегубов сообщил район, где упал КАБ
Взрывы слышали в Харькове: Синегубов сообщил район, где упал КАБ
21.09.2024, 23:12
Враг ударил по Харькову двумя КАБами, второе попадание еще ищут (видео)
Враг ударил по Харькову двумя КАБами, второе попадание еще ищут (видео)
22.09.2024, 01:02

Новости по теме:

12:07
Участились обстрелы и пожары: глава громады под Харьковом обратился к жителям
15:15
В громаде под Харьковом – «прилет»: горит дом, есть пострадавшие
10:42
В еще одной громаде на Харьковщине продлили комендантский час
12:43
За земли в Липецкой громаде фермеры задолжали 1,2 млн грн: что решил суд
12:21
РФ начала активно бить FPV-дронами – мэр Купянска

Вы читали новость: «О «прилете» сообщает глава громады под Харьковом: есть разрушение домов»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 21 сентября 2024 в 23:41;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Об ударе по Малоданиловской громаде сообщил ее глава Александр Гололобов.".