О «прилете» сообщает глава громады под Харьковом: есть разрушение домов

Об ударе по Малоданиловской громаде сообщил ее глава Александр Гололобов.

«Из-за вражеских обстрелов есть разрушение в домах одного из населенных пунктов Малоданиловской громады. Относительно пострадавших информации пока нет», – написал он.

Напомним, взрывы слышали в Харькове около 23.00. Мэр Харькова Игорь Терехов, предварительно, сообщил о «прилете» по многоэтажке. О попадании двух КАБов сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов. Один из «прилетов» – в Шевченковском районе. Сейчас известно о 12 пострадавших.