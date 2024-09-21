О «прилете» сообщает глава громады под Харьковом: есть разрушение домов
Об ударе по Малоданиловской громаде сообщил ее глава Александр Гололобов.
«Из-за вражеских обстрелов есть разрушение в домах одного из населенных пунктов Малоданиловской громады. Относительно пострадавших информации пока нет», – написал он.
Напомним, взрывы слышали в Харькове около 23.00. Мэр Харькова Игорь Терехов, предварительно, сообщил о «прилете» по многоэтажке. О попадании двух КАБов сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов. Один из «прилетов» – в Шевченковском районе. Сейчас известно о 12 пострадавших.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: громада, прилет, разрушения, руйнування, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 21 сентября 2024 в 23:41;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Об ударе по Малоданиловской громаде сообщил ее глава Александр Гололобов.".