Генштаб: один бій йде на півночі Харківщини і п’ять – на Куп’янському напрямку

Один бій тривав станом на 16:00 на півночі Харківщини та п’ять – на Куп’янському напрямку, повідомляє Генштаб ЗСУ.

На Харківському напрямку ворог двічі від початку доби атакував у районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку супротивник протягом дня намагався просунутися до українських позицій в районах Петропавлівки, Синьківки, Глушківки, Кругляківки, Лозової та Стельмахівки. Загалом на напрямку зафіксовано десять боїв. У райони Куп’янська, Куп’янська-Вузлового та Першотравневого окупанти скинули дев’ять авіабомб.