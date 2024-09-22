Генштаб: один бій йде на півночі Харківщини і п’ять – на Куп’янському напрямку
Фото: Генштаб ЗСУ
Один бій тривав станом на 16:00 на півночі Харківщини та п’ять – на Куп’янському напрямку, повідомляє Генштаб ЗСУ.
На Харківському напрямку ворог двічі від початку доби атакував у районі Вовчанська.
На Куп’янському напрямку супротивник протягом дня намагався просунутися до українських позицій в районах Петропавлівки, Синьківки, Глушківки, Кругляківки, Лозової та Стельмахівки. Загалом на напрямку зафіксовано десять боїв. У райони Куп’янська, Куп’янська-Вузлового та Першотравневого окупанти скинули дев’ять авіабомб.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: Генштаб ЗСУ, купянское направление, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Вересня 2024 в 16:47;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Один бій тривав станом на 16:00 на півночі Харківщини та п’ять – на Куп’янському напрямку, повідомляє Генштаб ЗСУ.".