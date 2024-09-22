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Генштаб: один бій йде на півночі Харківщини і п’ять – на Куп’янському напрямку

Події 16:47   22.09.2024
Олена Нагорна
Генштаб: один бій йде на півночі Харківщини і п’ять – на Куп’янському напрямку Фото: Генштаб ЗСУ

Один бій тривав станом на 16:00 на півночі Харківщини та п’ять – на Куп’янському напрямку, повідомляє Генштаб ЗСУ.

На Харківському напрямку ворог двічі від початку доби атакував у районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку супротивник протягом дня намагався просунутися до українських позицій в районах Петропавлівки, Синьківки, Глушківки, Кругляківки, Лозової та Стельмахівки. Загалом на напрямку зафіксовано десять боїв. У райони Куп’янська, Куп’янська-Вузлового та Першотравневого окупанти скинули дев’ять авіабомб.

Читайте також: Спроба ворога штурмувати біля Вовчанська та авіаудар по Харкову – зведення Генштабу 

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Вересня 2024 в 16:47;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Один бій тривав станом на 16:00 на півночі Харківщини та п’ять – на Куп’янському напрямку, повідомляє Генштаб ЗСУ.".