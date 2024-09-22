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Генштаб: один бой идет на севере Харьковщины и пять — на Купянском направлении

Происшествия 16:47   22.09.2024
Елена Нагорная
Генштаб: один бой идет на севере Харьковщины и пять — на Купянском направлении Фото: Генштаб ВСУ

Один бой продолжался по состоянию на 16:00 на севере Харьковщины и пять — на Купянском направлении, сообщает Генштаб ВСУ.

На Харьковском направлении враг дважды с начала суток атаковал в районе Волчанска.

На Купянском направлении противник в течение дня пытался продвинуться к украинским позициям в районах Петропавловки, Синьковки, Глушковки, Кругляковки, Лозовой и Стельмаховки. Всего на направлении зафиксировано десять боев. В районы Купянска, Купянска-Узлового и Першотравневого оккупанты сбросили девять авиабомб.

Читайте также: Попытка врага штурмовать у Волчанска и авиаудар по Харькову — сводка Генштаба 

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 22 сентября 2024 в 16:47;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Один бой продолжался по состоянию на 16:00 на севере Харьковщины и пять — на Купянском направлении, сообщает Генштаб ВСУ.".