Генштаб: один бой идет на севере Харьковщины и пять — на Купянском направлении
Фото: Генштаб ВСУ
Один бой продолжался по состоянию на 16:00 на севере Харьковщины и пять — на Купянском направлении, сообщает Генштаб ВСУ.
На Харьковском направлении враг дважды с начала суток атаковал в районе Волчанска.
На Купянском направлении противник в течение дня пытался продвинуться к украинским позициям в районах Петропавловки, Синьковки, Глушковки, Кругляковки, Лозовой и Стельмаховки. Всего на направлении зафиксировано десять боев. В районы Купянска, Купянска-Узлового и Першотравневого оккупанты сбросили девять авиабомб.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Генштаб ВСУ, купянское направление, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 22 сентября 2024 в 16:47;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Один бой продолжался по состоянию на 16:00 на севере Харьковщины и пять — на Купянском направлении, сообщает Генштаб ВСУ.".