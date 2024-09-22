Генштаб: один бой идет на севере Харьковщины и пять — на Купянском направлении

Один бой продолжался по состоянию на 16:00 на севере Харьковщины и пять — на Купянском направлении, сообщает Генштаб ВСУ.

На Харьковском направлении враг дважды с начала суток атаковал в районе Волчанска.

На Купянском направлении противник в течение дня пытался продвинуться к украинским позициям в районах Петропавловки, Синьковки, Глушковки, Кругляковки, Лозовой и Стельмаховки. Всего на направлении зафиксировано десять боев. В районы Купянска, Купянска-Узлового и Першотравневого оккупанты сбросили девять авиабомб.